Milan, scelto il vice Theo Hernandez: sfida a due con il club di Serie A

Il Milan alla ricerca di un vice Theo, potrebbe pescare direttamente dalla Serie A. Da battere la concorrenza di un club italiano.

Il Milan, dopo la sconfitta ai calci di rigore contro la Juventus di questa notte, si appresta a tornare in Italia per concludere la preparazione in vista del campionato prossimo. Un’annata importantissima quella che sta per iniziare, con i rossoneri che dopo la mini rivoluzione estiva dovranno dimostrare di poter far bene. Non sarà facile visti gli addii di tanti dei capisaldi delle ultime stagioni: partendo da Maldini e Massara per finire a Ibra e Tonali, mancanze cui non sarà semplice sopperire.

Sul mercato però i rossoneri hanno risposto bene. L’ultimo grande acquisto è stato Chukwueze, ma prima il Milan aveva già portato in Italia calciatori del calibro di Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders e Okafor. Insomma, al via della prossima stagione vedremo un Diavolo quasi totalmente rinnovato. Una bella incognita per tutti i tifosi e gli addetti ai lavori.

Tra le conferme importanti, salvo clamorosi colpi di scena, troviamo quelle di Theo, Leao e Pioli.

Il tecnico rossonero può contare su una rinnovata fiducia da parte della società e ora si aspetta gli ultimi colpi prima della fine del mercato. La priorità pare quella di portare a Milano un calciatore che possa fungere da valida alternativa a Theo Hernandez. Il primo nome sulla lista è quello di un italiano che gioca in Serie A: sfida a due con il Torino per accaparrarselo.

Mercato Milan, obiettivo Mazzocchi: da battere la concorrenza del Toro

Moncada e Furlani, arrivati quest’estate al vertice della società rossonera, continuano a lavorare sul mercato per mettere a segno gli ultimi colpi. L’obiettivo è assicurarsi un laterale che possa fungere da valida alternativa a Theo Hernandez. Secondo Tuttosport, il nome in cima alla lista dei desideri del Milan sarebbe quello di Pasquale Mazzocchi. L’esterno sinistro in forza alla Salernitana, nell’ultima stagione ha ben figurato nonostante qualche infortunio di troppo. Il classe 1995 ha messo in mostra spiccate doti offensive e per questo sarebbe il profilo ideale in alternativa a Theo.

C’è da battere la concorrenza del Torino, e non sarà semplice. Entrambi i club, sottolinea Tuttosport, prima di affondare per Mazzocchi devono però sfoltire la rosa. Il Milan deve cedere Ballo-Touré, che ha rifiutato il Fulham e ora aspetta la proposta del Bologna, mentre i granata devono sistemare Singo, il quale viene seguito dal Napoli di Rudi Garcia.