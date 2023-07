Milan, scelto l’attaccante: “Identikit perfetto”

Il Milan cerca un attaccante che possa affiancare e/o sostituire Giroud nell’undici. Tanti i nomi, ora forse è stato trovato quello giusto.

L’estate del Milan è iniziata da non molto ma ha già potuto sperimentare temperature altissime. Prima lo scossone societario, con l’addio di Maldini e Massara, poi la cessione inaspettata di Tonali al Newcastle per 70 milioni di euro hanno gettato nel panico i milioni di tifosi rossoneri in giro per il mondo. Tifosi che ora, pian piano, stanno tornando a respirare. Grazie ai soldi incassati con la vendita della mezzala italiana, il Diavolo ha già messo a segno tre colpi. Dal Chelsea sono arrivati Loftus-Cheek, forte centrocampista inglese, e Pulisic, fantasista statunitense; dalla Lazio, invece, è stato prelevato il giovanissimo Luka Romero, argentino classe 2004 che ama agire tra le linee.

Le operazioni in entrata però non finiscono qui. C’è da comprare almeno un altro centrocampista (Reijnders è in cima alla lista) e rinforzare l’attacco. Il reparto offensivo, rimasto orfano di Ibra e Brahim Diaz, potrebbe perdere a stretto giro anche Origi e Rebic. Obiettivo primario, dunque, è quello di portare a Milano un centravanti capace di far coppia con Giroud o prendere il suo posto nell’undici iniziale quando necessario. I nomi nella lista di Furlani e Moncada sono tanti, ma pare che uno di questi sia stato identificato dalla dirigenza rossonera come quello giusto.

Milan, si punta Taremi del Porto: rappresenta l’uomo giusto

Un paio di anni fa fece piangere la Juventus quando con il suo Porto sbatté i bianconeri fuori dalla Champions League. Ora, Mehdi Taremi, potrebbe sbarcare in Italia per provare a regalare gioie alla storica rivale della Signora: il Milan. Stefano Pioli ha bisogno di un centravanti vecchia scuola che sia pronto sin da subito per affrontare le pressioni di San Siro e non costi troppo: requisiti ai quali Mehdi Taremi risponde alla perfezione.

L’attaccante iraniano ha 31 anni e sembra essere nel pieno della sua maturità. Negli ultimi tre anni con la maglia del Porto ha messo a segno ben 80 gol in 147 partite giocate: una media realizzativa importante, più di 25 gol a stagione. L’operazione, come sottolinea Calciomercato.com, potrebbe essere facilitata dal fatto che Taremi conserva con i portoghesi un solo anno di contratto. Per questo, anche se al solito non sarà facile trattare con il Porto, il Milan dovrebbe avere la strada un po’ più spianata. Vedremo nelle prossime settimane come si evolverà la situazione.