Milan, sfuma l’obiettivo: piace al Manchester United

Il Milan di Stefano Pioli sta vivendo una vera e propria rivoluzione con molti calciatori pronti ad entrare e altrettanti pronti ad uscire.

L’ultimo mese di giugno è stato, per i tifosi del Milan, uno dei più difficili da molto tempo perché ci sono stati gli addii di figure a dir poco fondamentali per tutto l’ambiente: Zlatan Ibrahimovic ha infatti annunciato l’addio al calcio e conseguentemente al Milan dopo l’ultimo match casalingo con il Verona, Paolo Maldini e Ricky Massara hanno lasciato a seguito di importanti divergenze con la dirigenza legate al mercato e Sandro Tonali è stato invece ceduto al Newcastle per un’offerta molto importante.

Proprio quest’ultimo punto è stato quello che ha fatto maggiormente discutere sia per la situazione attuale del centrocampo del Milan sia da un punto di vista societario con i tifosi che a questo punto stanno chiedendo a gran voce una grandissima campagna acquisti a Redbird e a Gerry Cardinale.

Il fulcro della campagna acquisti dovrà, senza dubbio, essere il centrocampo orfano per l’appunto del classe 2000 italiano ma anche di Ismael Bennacer che starà fuori per ancora molto tempo a seguito del brutto infortunio patito nella sfida di andata delle semifinali di Champions League con l’Inter poi terminata con un 3-0 complessivo.

Calciomercato Milan, l’obiettivo rossonero verso la Premier

Il primo colpo rossonero è stato messo a segno e come ben sappiamo si tratta dell’inglese classe 1996 ex Chelsea Ruben Loftus Cheek che da ieri è diventato ufficialmente un calciatore rossonero, e tutto l’ambiente spera che possa portare sia quantità che qualità in modo da non far rimpiangere Tonali che nell’ultimo periodo stava diventando sempre di più un mix di fisicità e tecnica.

I nomi sul taccuino della dirigenza rossonera sono molti, il primo sembra essere quello di Musah del Valencia con il quale i rossoneri pare abbiano già trovato un accordo così come come con Reijnders dell’AZ, restano però ancora da definire gli affari con i rispettivi club.

Negli ultimi giorni però si era pensato anche ad una conoscenza del nostro campionato per puntellare il reparto di centrocampo, si parlava anche infatti di Sofyane Amrabat come possibile nuovo innesto per il centrocampo di Pioli.

Stando però a quanto riportato da TgrRaiToscana il Manchester United avrebbe proposto al centrocampista un’offerta a dir poco irrinunciabile, per il Milan si fa quindi ora molto complicata.

La Fiorentina chiede per il centrocampista marocchino una cifra intorno ai 30 milioni di euro.