Milan, si aspetta Pulisic: fissata la data delle visite mediche

Il Milan ha cercato con tutte le sue forze di acquistare Christian Pulisic ed è praticamente arrivato al traguardo.

Dopo una trattativa non semplicissima, ma ben gestita, infatti il giocatore statunitense Pulisic è pronto a vestirsi di rossonero. Mancano solo le visite e la firma del contratto. Si attende solo l’ufficialità di questo acquisto

Pulisic, la data delle visite mediche

Qualche anno fa il Chelsea sborsò più di sessanta milioni di euro per acquistarlo. A Londra non è riuscito a dare il meglio e proprio per questo arriverà in Italia voglioso di rivalsa. Nonostante non sia riuscito a mantenere le aspettative, a Londra, Pulisic non ha sicuramente fatto male. Ha mostrato di possedere diverse qualità che in casa Milan possono tornare più che utili: è un ottimo assist-man, è abile nel dribbling e aiuta in fase difensiva. Oltretutto ha sempre giocato sia nel ruolo di esterno destro sia in quello di trequartista.

Nel modulo utilizzato da Pioli, il 4-2-3-1, il doppio ruolo di Pulisic può diventare un fattore da non sottovalutare. A seconda delle esigenze, infatti, lo statunitense può essere inserito in entrambe le posizioni, anche in momenti diversi della stessa partita.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Christian Pulisic sarà a Milano per sostenere le visite mediche tra martedì e mercoledì. A seguire arriverà la firma del contratto che legherà ufficialmente Pulisic e il Milan. I rossoneri si apprestano dunque a chiudere un colpo importante.