Milan, tutto vero: il doppio clamoroso colpo è possibile | i dettagli

Il Milan, dopo la cessione di Tonali, è obbligato a rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Pronto un doppio colpo: i tifosi sognano.

L’estate dei tifosi rossoneri non è iniziata nel migliore dei modi. Come un fulmine a ciel sereno, Paolo Maldini è stato allontanato dalla dirigenza del Milan dopo alcune divergenze con Gerry Cardinale. La dirigenza rossonera vuole adottare una nuova strategia sul mercato ispirato al “Moneyball” americano, ma l’ex bandiera del Milan non era d’accordo. Con Maldini, anche Ricky Massara è stato accompagnato all’uscita.

Oltre a questi importanti cambiamenti nel quadro dirigenziale, anche la rosa a disposizione di Stefano Pioli ha già perso pedine di importanza vitale. Sandro Tonali è stato ceduto al Newcastle per 80 milioni di euro, mentre Zlatan Ibrahimovic ha deciso di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo. Due perdite importanti dal punto di vista tecnico e umano all’interno dello spogliatoio che non fanno dormire sonni tranquilli alla tifoseria rossonera.

La nuova dirigenza del Milan, ora, è chiamata a risollevare il morale dei tifosi. Il mercato che comincerà ufficialmente l’1 luglio è certamente un’occasione validissima per farlo. Gli obiettivi principali sono ovviamente trovare il sostituto di Tonali e poi acquistare un attaccante di caratura internazionale dato che il grande problema del Milan nella scorsa stagione è stato proprio la carenza di gol da parte del reparto offensivo.

Altri cambiamenti, con ogni probabilità, ci saranno sulle fasce laterali. Mentre Leao, dopo aver rinnovato, resterà al Milan ancora a lungo, Junior Messias e Alexis Saelemaekers sembrano pronti a fare le valige. Per sostituirli, Geoffrey Moncada, nuovo responsabile dell’area tecnica, è pronto ad affondare per un doppio colpo che fa sognare i tifosi rossoneri.

Il Milan sogna il doppio colpo in attacco: la notizia dalla Spagna.

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, pare che il Milan sia pronto ad accelerare per acquistare due ali che andranno alzare notevolmente il tasso tecnico della squadra. Si tratta, in particolare di Christian Pulisic del Chelsea e Samuel Chukwueze dal Villarreal.

Direttamente dalla Spagna arrivano notizie molto positive riguardo la possibilità di ingaggiare i due fuoriclasse in questa sessione di mercato. Matteo Moretto, giornalista del quotidiano spagnolo Relevo, ha fornito ulteriori dettagli attraverso il proprio profilo Twitter.

Di seguito quanto evidenziato: “Il Milan lavora su più profili contemporaneamente. C’è una base d’intesa fra Pulisic e il Milan, ma c’è ancora distanza tra le società. Il Milan ha anche iniziato a parlare con il Villarreal di Samuel Chukwueze“.

I tifosi rossoneri e Stefano Pioli, dopo aver perso Tonali, possono sognare: è un arrivo un doppio colpo da capogiro.