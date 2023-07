Ufficiale – Mirante rinnova con il Milan: la durata del contratto

Arrivano anche i primi rinnovi in casa Milan in questo mercato estivo. Il calciatore in questione era uno dei più esperti dello spogliatoio.

Il Milan ha annunciato il rinnovo di Antonio Mirante, il portiere ex Parma rinnova per un’altra stagione con la maglia rossonera. Il portiere campano nella sua esperienza a Milano ha raccolto una sola presenza. Ma nella sua carriera è ricordato per le ottime annate con la sopracitata Parma, Roma e Bologna.

Il comunicato del Milan

Breve ma coinciso il comunicato dei rossoneri che annunciano così il rinnovo del portiere: