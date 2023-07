Monchi beffa il Milan: il centrocampista in Premier League

Svolta nel calciomercato rossonero, con il Milan che rischia di essere nuovamente beffato. Questa volta, da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Monchi.

Siamo ormai entrati di diritto all’interno della stagione 2023/24, iniziata lo scorso 1° luglio e già in procinto di regalare spettacolo e battaglie sui campi della nostra Serie A. Tempo quattro giornate e sarà infatti subito derby della Madonnina fra Inter e Milan, con i rossoneri che sperano di poter rimediare al terribile score portato a casa lo scorso anno, con una sola vittoria a fronte delle 5 stracittadine giocate fra campionato, Supercoppa e Champions League.

Per i più attenti e soprattutto cimentati nella rivalità però, il vero derby è già iniziato da parecchie settimane, con Inter e Milan già spesso avversarie in merito ad alcuni obiettivi di mercato. Ad aver fatto saltare il tappo dalla bottiglia ci ha quindi pensato il sorpasso in extremis dei nerazzurri per Marcus Thuram, strappato ai rossoneri quando i giochi sembravano ormai chiusi. In più, Marotta è riuscito a spuntarla anche nel duello a 4 per Frattesi, seminando la concorrenza anche di Roma e Juventus oltre che del Milan. Due beffe non da poco per i rossoneri, che potrebbero ben presto incassarne un’altra. Questa volta, per mano di una vecchia conoscenza della nostra Serie A, accasatosi recentemente in Premier League.

Monchi batte il Milan, Musah verso l’Aston Villa

Ha catturato e non poco l’attenzione dei club d’alta fascia la stagione di Yunus Musah. Centrocampista classe 2002, lo statunitense è stato senz’ombra di dubbio una delle più liete rivelazioni della difficile annata vissuta dal Valencia. 37 in tutto le presenze stagionali di Musah con la casacca dei pipistrelli spagnoli, ben presto presi d’assalto dai top club europei intenti ad acquistare il talento. Fra questi, anche il Milan, con Furlani e Moncada arrivati a buon punto di una trattativa necessaria per rimediare alla delicata situazione del centrocampo rossonero. Dopo alcune riflessioni però, il duo di mercato del diavolo ha deciso di tirare i remi in barca, concentrandosi sull’acquisto di Loftus-Cheek nonché sull’affondo per Reijnders.

Così facendo però, Musah è tornato ad essere un’occasione appetibile per parecchi club, scatenando nuovamente gli interessi soprattutto dalla Premier League. In particolare, sembrerebbe essere ora l’Aston Villa il club più avanti nelle operazioni, sotto esplicita richiesta di Unai Emery nonché grazie alle spiccate abilità del solito Monchi. Il Ds del club di Birmingham si è infatti inserito quanto prima in trattativa, come narrato dal quotidiano spagnolo todofichajes.com . Stando alle indiscrezioni riportate dalla testata iberica, il Valencia avrebbe accettato di diminuire le proprie richieste, con la trattativa che potrebbe chiudersi per cifre pari a 18 milioni a fronte degli iniziali 25. Nuova beffa dietro l’angolo dunque per il Milan, nuovamente preso alla sprovvista sul fronte calciomercato.