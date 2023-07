Morata-Milan si complica, un club di Serie A tenta il sorpasso!

Morata è uno dei tanti obiettivi del Milan per rinforzare l’attacco. La pista che porta all’attaccante spagnolo, però, si sta complicando.

Il Milan prepara la prossima stagione. Il primo obiettivo dei rossoneri è quello di tornare a lottare per lo Scudetto, ma per farlo sarà indispensabile operare bene sul mercato. Tanto più dopo la cessione di Tonali, fruttata 70 milioni e per il momento rimpiazzata solo in parte con l’acquisto di Loftus-Cheek.

Ci sono da considerare, inoltre, gli addii di Ibra e Brahim Diaz oltre a quelli sempre più probabili di Origi e Rebic. Per questo il Milan dovrà intervenire obbligatoriamente sul mercato e regalare a Pioli – oltre a Pulisic e Romero – un centravanti di ruolo. Morata e Taremi sono al momento gli obiettivi principali, ma la pista che porta allo spagnolo si sta complicando causa l’inserimento di una squadra rivale della nostra Serie A.

Milan, Morata si complica: inserimento della Roma

La Roma deve far fronte all’assenza di Abraham, che si protrarrà almeno fino al prossimo gennaio, e cerca un attaccante sul mercato. I giallorossi hanno già un accordo verbale con Scamacca ma, stando a quanto riporta Tuttomercatoweb, Mourinho e Dybala starebbero facendo pressing su Morata.

L’attaccante spagnolo, cercato già dal Milan, sarebbe dunque il preferito del tecnico portoghese. Se l’indiscrezione fosse confermata, per i rossoneri si complicherebbero – e di tanto – le cose. Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.