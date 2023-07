Morata si allontana dal Milan? Le parole dell’agente spiazzano i tifosi

Alvaro Morata resta uno dei nomi più papabili per l’attacco del Milan, ormai orfano della leggenda rossonera Zlatan Ibrahimovic.

L’attaccante spagnolo ha però molto mercato: sono vari i club, soprattutto dalla Serie A, ad aver richiesto informazioni su di lui.

Nelle ultime ore, i rivali dell’Inter sembrerebbero essere passati in pole per l’ex Real Madrid, essendosi resi protagonisti di un colloquio profondo con l’agente del giocatore, intercettato all’esterno della sede nerazzurra.

Le dichiarazioni

Beppe Bozzo, uno dei due agenti del bomber dell’Atletico Madrid, ha rilasciato importanti dichiarazioni in tal senso ai microfoni di Sky Sport.

Riportiamo qui uno stralcio di quest’ultime:

“L’incontro con l’Inter? Tutto ok, è andato bene, per il momento però non posso aggiungere altro”.

Sensazioni positive insomma, nonostante le remore della società a sborsare i 21 milioni richiesti per l’attivazione della clausola presente nel contratto dello spagnolo: una cifra elevata, la stessa che almeno per il momento aveva frenato anche l’accelerata decisiva del Milan.