Non dà garanzie: il Milan scarica un leader dello spogliatoio

Vicina un’altra cessione in casa Milan dopo gli addii degli ultimi giorni, a causa della poca affidabilità ormai portata dal calciatore.

Arrivata l’ufficialità definitiva dell’addio di Tonali, in casa Milan aumenta dunque la lista degli addii vissuti negli ultimi giorni. I due soli colpi in entrata Sportiello e Loftus-Cheek hanno infatti dovuto fare i conti con le tante dipartite rossonere, a partire dal portiere Tatarusanu. L’estremo difensore rumeno dice addio dopo due stagioni altalenanti, con l’ex portiere dell’Atalanta pronto a subentrargli nel ruolo di secondo.

Dice addio anche Ballo-Toure, dopo due stagioni sempre all’ombra di Theo Hernandez e dal rendimento non sufficiente quando chiamato in causa. Infine è il turno di Sergino Dest, di rientro al Barcellona dopo che il Milan non ne ha esercitato il diritto di riscatto post-prestito. E poi ancora, tanti sono i profili in bilico della rosa rossonera, a partire dai desaparecidos Vranckx ed Adli fino ad arrivare ai flop De Ketelaere ed Origi. Un altro calciatore è però in procinto di salutare dopo appena due anni, a causa della poca affidabilità dimostrata. Furlani e Moncada ne avrebbero addirittura individuato il possibile sostituto proprio in Serie A.

Niente garanzie, Florenzi in uscita dal Milan

Dotato di un grande talento e di una forza d’animo fuori dal comune, Alessandro Florenzi ha sempre vissuto la propria carriera fra noie fisiche ed infortuni vari. Un vero e proprio peccato, viste la qualità e l’esperienza accumulata fra Roma, Valencia, PSG e Milan nonché con la Nazionale italiana, con cui è divenuto Campione d’Europa nel 2021. Dopo alcuni flop dati proprio a causa della sua fragilità, la stagione 21/22 aveva avuto per Florenzi un vero e proprio sapore di redenzione. Lo Scudetto e le 30 presenze complessive in stagione avevano contribuito a dare una nuova linfa vitale al terzino di Roma, svanita d’improvviso nell’annata 22/23. L’ennesimo infortunio ha tenuto l’ex giallorosso fermo ai box per gran parte della stagione, cui apparizioni in rossonero sono state appena 6.

In un clima d’incertezza generale per quanto riguarda la bassa fascia destra, dopo il già citato addio di Dest, sono quindi spuntate le prime news di mercato. L’esperto Fabrizio Romano ha infatti riportato l’interesse da parte del Milan come vice Calabria per Singo e Fresneda. Quest’ultimo è però finito nel mirino del Barcellona, lasciando ai rossoneri la strada spianata per l’esterno del Torino. Furlani e Moncada sono dunque decisi a puntare sul granata, lasciando poco spazio all’immaginazione in merito al futuro di Florenzi. La società potrebbe infatti essere orientata verso la cessione di quest ultimo a causa di mancate garanzie, portate appunto dalla fragilità fisica del terzino italiano.