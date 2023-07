Non è incedibile: il Milan può vendere anche lui

Un altro rossonero può finire sul mercato: la società non lo considera incedibile, in caso di offerte il giocatore potrebbe salutare il Milan.

Il calciomercato del Milan è entrato nella fase più calda. Dopo gli addi di Brahim Diaz, tornato al Real Madrid, e Sandro Tonali, ceduto per una cifra monstre al Newcastle, i rossoneri hanno accolto Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic dal Chelsea. Due acquisti che sono serviti alla società anche per calmare gli animi della piazza, rimasta molto delusa dopo la cessione di un loro beniamino come Sandro Tonali.

Negli ultimi giorni, il Milan ha chiuso e ufficializzato anche il colpo Tijjani Reijnders, centrocampista olandese classe ’98 arrivato dall’AZ Alkmaar per 20 milioni di euro più bonus. Ma non è l’unico colpo a centrocampo che Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani vogliono regalare a mister Stefano Pioli. La dirigenza rossonera si sta infatti muovendo anche per acquistare Yunus Musah dal Valencia.

Il centrocampista statunitense classe 2002 ha già dato il suo ok per il trasferimento, mostrando gradimento a un suo passaggio in Serie A, ma manca ancora l’accordo economico tra Milan e Valencia. Il club spagnolo chiede 20 milioni di euro, ma i rossoneri non vorrebbero spingersi oltre i 13 più bonus. Per questo motivo, servirà ancora qualche giorno di trattativa per provare a sbloccare l’affare.

Un club di Serie A sul centrocampista rossonero

L’acquisto di Loftus-Cheek è servito per rimpiazzare l’addio di Tonali, mentre Reijnders e Musah sono due uomini che daranno una mano a Pioli per rafforzare il reparto. Ma questi due arrivi potrebbero comportare altre cessioni a centrocampo, comprese quelle di Bakayoko e Vranckx che hanno lasciato al termine della passata stagione.

Infatti, bisogna tenere sott’occhio la situazione che riguarda Tommaso Pobega. Il centrocampista classe ’99 ha più volte affermato di voler restare al Milan e giocarsi le sue possibilità, come confermato anche dal suo agente, ma il suo futuro potrebbe essere comunque altrove.

Dopo quattro anni di prestiti tra Ternana, Pordenone e in Serie A con Spezia e Torino, il centrocampista italiano è tornato alla base al Milan lo scorso anno, chiudendo la prima stagione con i rossoneri con un bottino di 28 presenze e 3 gol in tutte le competizioni.

Il Milan sembrava volesse confermarlo, ma le ultime voci di mercato e l’insistenza nel chiudere il colpo Musah, potrebbero cambiare le carte in tavola. Infatti, sembra proprio che il Torino vorrebbe riportare Pobega all’Olimpico, con Juric che sta spingendo molto. Il Milan però non ha nessuna intenzione di svenderlo e chiede almeno 15 milioni per la sua cessione.