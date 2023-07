“Non è intoccabile…”: Milan, può dire addio anche lui!

In casa Milan continua la conta dei possibili addii, con un nuovo profilo che si aggiunge alla lista secondo le ultime news.

Il mercato in casa Milan ha cominciato a fruttare non poche gioie nei cuori di tutti i tifosi rossoneri, con Moncada e Furlani protagonisti di una vera e propria accelerata decisiva. Dopo gli arrivi di Sporitello e Loftus-Cheek infatti, il club rosso di Milano è ora in procinto di affondare il colpo per il centrocampista dell’AZ Reijnders, non prima di aver portato all’ombra del Duomo la freccia statunitense Christian Pulisic.

Un mercato da sogno quello che si prospetta dunque in casa Milan, capace di reperire in fretta alla dolorosa cessione di Tonali e per cui le news non sono ancora giunte al completo. Stando alle indiscrezioni di mercato infatti, sarebbe Alvaro Morata il prescelto dalla società rossonera per guidare l’attacco insieme a Giroud, mentre si cerca ancora l’accordo con il Valencia per il giovane Musah. In più, nonostante l’arrivo imminente di Pulisic, la pista Chuckwueze è ancora rovente in quel di Milanello, là dove il nigeriano è ancora presente sulla lista obiettivi. Si prospetta un luglio di fuoco per il diavolo, alla prese però anche con qualche cessione da dover inevitabilmente portare a termine.

Calciomercato Milan, anche Saelemaekers può salutare

Se il lato mercato in entrata è così ben delineato, non può dirsi lo stesso del lato uscita, con il Milan ancora alle prese con parecchi esuberi da piazzare. Figure come Rebic, Vranckx, Adli e Florenzi sono ormai indubbiamente al di fuori del progetto Milan, con Furlani e Moncada alla ricerca di squadre con cui trattarne le cessioni. Hanno invece già salutato i vari Dest, Ballo-Toure e Tatatrusanu, con la situazione dei vari Origi, De Ketelaere e Messias ancora in stand-by. Bisognerà dunque sfoltire la rosa e riuscirci quanto prima, con altre news in merito a possibili cessioni rossonere che di conseguenza arrivano a bussare alla porta dei tifosi.

Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira infatti, neanche il posto in casa diavolo di Alexis Saelemaekers è più al sicuro. Il belga, arrivato in quel di Milano dall’Anderlecht nel lontano 2020, sembrava essere il più quotato a rimanere a disposizione di Pioli in caso di arrivo di Pulisic, a discapito del malcapitato Messias. Le notizie in merito alla mancata frenata per Chukwueze, nonostante la trattativa in fase avanzata con lo statunitense, hanno però confermato le volontà milaniste di rivoluzionare completamente la corsia offensiva d destra. Saelemaekers potrebbe dunque essere ceduto d’innanzi alla giusta offerta, lasciando quindi il Milan dopo 140 presenze complessive e soli 10 gol.