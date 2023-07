Non solo il Milan su Musah: spunta un club di Premier League

Un club di Premier ha messo nel mirino Yanus Musah, il classe 2002 da tempo obiettivo di mercato dei rossoneri.

La stagione del Milan si è conclusa con un clamoroso cambio in dirigenza: out Maldini e Massara, tra gli artefici dell’ultimo Scudetto rossonero e dei buoni risultati di questa stagione e dentro la coppia Moncada, ex capo del reparto scouting e Furlani, i quali prenderanno le redini delle operazioni di mercato.

Una delle prime operazioni andate in porto è la cessione di Tonali al Newcastle, per una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro, un’offerta francamente irrinunciabile. Per questo motivo la dirigenza è alla ricerca di un centrocampista che possa sostituirlo.

Yanus Musah, calciatore americano in forza al Valencia piace molto al Milan, tanto da aver già raggiunto l’accordo con il giocatore. Un aspetto positivo che convince la dirigenza è quello sul passaporto italiano, ottenuto dal centrocampista per aver vissuto 10 anni in Italia. In questo modo non si occupa l’unico slot libero per gli extracomunitari che la società attualmente ha a disposizione dopo l’arrivo di Loftus-Cheek.

Dall’Inghilterra però non arrivano buone notizie, che parlano di un interessamento di un club di Premier League che potrebbe far saltare i piani rossoneri.

Attenzione Milan: Musah piace al Fulham

Il Milan dovrà vincere una partita fuori dal campo per Musah. A quanto pare infatti, non è la sola ad essere convinta sul giocatore e sulle sue qualità. Il Sun ha parlato di molte squadre inglesi che mostrano interesse verso Yanus, ma una più di tutte: il Fulham, forte dell’ottimo campionato scorso, decima posizione in classifica, che ha riportato entusiasmo a St. James Park, al ritorno in Premier dopo alcuni anni bui in Championship, la serie b inglese.

L’intenzione della squadra londinese sembra essere addirittura quella di superare l’offerte dei rossoneri, vincendo dunque il duello di mercato con i rossoneri per portare a Londra il giovane centrocampista americano.

La richiesta fatta dal Valencia alla società meneghina è quella di 18 milioni di euro, con qualche bonus ancora da definire. L’accordo con il giocatore rappresenta concretamente il vantaggio che attualmente hanno i rossoneri rispetto alla squadra inglese, ma nel calciomercato si sa, mai dire mai.

Tuttavia il potere economico delle squadre d’oltremanica non è da sottovalutare, quindi l’inserimento del Fulham potrebbe effettivamente complicare la trattativa, a discapito del Milan. Si attendono sviluppi della trattativa nei prossimi giorni.