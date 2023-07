Non solo Pulisic: il Milan si avvicina ad un altro acquisto!

I dirigenti rossoneri stanno regalando ai tifosi un intenso calciomercato. Dopo i primi acquisti, sono pronti a chiudere un’altra trattativa.

Dopo l’addio di Sandro Tonali infatti la società rossonera aveva bisogno di scaldare il cuore dei propri sostenitori con una serie di acquisti per migliorare il livello della rosa. Come riportato da Gianluca Di Marzio, i rossoneri dopo aver chiuso in giornata la trattativa per Pulisic, avrebbero anche trovato un accordo per acquistare Tijjani Reijnders. Il Milan per assicurarsi le prestazioni del centrocampista olandese infatti sarebbe pronto ad aumentare l’offerta fatta in precedenza. La chiusura potrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana

I motivi che hanno convinto Reijnders ad accettare il Milan

La trattativa tra il Milan e il centrocampista olandese non è stata mai un problema per la società rossonera. Difatti i dirigenti hanno fin da subito convinto Reijnders ad accettare la loro proposta promettendogli un ruolo da protagonista nel nuovo centrocampo rossonero, affiancato da un allenatore che ha dimostrato durante la sua esperienza milanese di saper lavorare e vincere con giocatori giovani e promettenti.

Il giocatore oltre al blasone del “Diavolo” e dalle motivazioni progettuali è stato convinto anche dalla proposta economica molto allettante fatta dal Milan. Infatti il centrocampista ha accettato un contratto che lo legherà al Milan per cinque anni e che gli consentirà di percepire quasi due milioni di euro a stagione.