Non tramonta l’idea Scamacca: il Milan pensa ad uno scambio!

Scamacca del West Ham resta l’obiettivo principale per l’attacco, il Milan propone lo scambio con Ivock Origi

Durante questa stagione di calciomercato, al momento, il Milan si concentra sul rinforzare il reparto offensivo e Gianluca Scamacca sembra essere il giocatore per cui, il club rossonero, ha mostrato più interesse.

Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo twitter, i diavoli di Milano hanno avanzato una prima proposta al West Ham che, però, non sembra piacere alla prima punta rossonera.

La proposta del Milan

Il Milan, nelle ultime ore, avrebbe proposto uno scambio al West Ham e sembra che ci siano già stati diversi contatti a riguardo tra le due squadre. Lo scambio vedrebbe protagonisti l’attaccante italiano Scamacca e l’attaccante belga Origi.

Tuttavia, questa proposta, al momento, non sembra funzionare perchè Origi anche se non ha ufficialmente annunciato alcuna decisione sul suo futuro, non mostra alcun interesse a lasciare il club rossonero. Infatti bisogna ricordare che il belga, così come Scamacca, hanno firmato un contratto con le loro squadre attuali solo l’estate scorsa.