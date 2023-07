Nuovo bomber al posto di Giroud: annuncio improvviso

Un annuncio improvviso spiazza tutto il popolo rossonero, può arrivare un nuovo bomber in Casa Milan e può prendere il posto di Olivier Giroud.

Per il momento il Milan può definirsi soddisfatto del proprio calciomercato, ma ovviamente gli obiettivi da raggiungere sono ancora tanti e il club rossonero vuole cercare di regalare a Stefano Pioli una rosa perfetta per la prossima stagione che inizierà tra 31 giorni. L’addio di Tonali è stato sicuramente un bel boccone amaro da mandare giù, ma ormai si sa il calcio è diventato imprevedibile e non esistono più le bandiere di una volta, l’attaccamento alla maglia, quello vero ad oggi, è veramente difficile da ritrovare nei giocatori.

Ma con un Tonali che se ne va ci sono nuovi giocatori che arrivano e l’ultimo arrivato al club rossonero è Christian Pulisic che può aiutare Pioli sia in attacco che a centrocampo. Ma proprio per quanto riguarda il reparto offensivo, la società rossonera vorrebbe provare ad investire ancora per rinforzarla ancora di più e nelle ultime settimane è sempre stato più insistente un nome, quello di Folarin Balogun.

Il Milan continua ad osservare Balogun

Folarin Balogun è un attaccante statunitense classe 2001, che è stato notato per le sue caratteristiche quand’era solo un bambino, per la precisione a 10 anni da uno scout dell’Arsenal.

Il suo ruolo è quello di attaccante a cui piace muoversi sul fronte d’attacco e sfruttare la sua imprevedibilità e quello di prima punta è un ruolo che gli ha cucito su misura l’allenatore Will Still, dopo essere stato provato da esterno d’attacco. In realtà però il suo primissimo ruolo è stato quello del difensore. Nel 2021 Balogun firma il suo primo contratto da professionista proprio con l’Arsenal che per fargli fare esperienza e farlo giocare un pò di più, il club inglese lo cede in prestito prima al Middlesbrough dove resta per sei mesi e dopo al Reims.

Al momento sul giocatore non c’è solo il Milan, anzi un altro club italiano in questi giorni si sta mostrando sempre più interessato al giovane e non si tratta di un club qualsiasi ma proprio dell’Inter che starebbe cercando un attaccante per sostituire Lukaku in caso in cui dovesse realmente andare via da Milano.

Nel frattempo però, Balogun sa cosa vuole e l’ha confermato in alcune dichiarazioni rilasciate durante il ritiro dell’Arsenal che si sta tenendo in questi giorni, di seguito le sue parole: