Offerta al Milan, ora è pronto a dire addio ai rossoneri

Dopo aver svolto uno scoppiettante mercato in entrata il Milan ora è pronto a concentrarsi anche sul capitolo cessioni.

Tanti sono i nomi sulla lista di partenza della dirigenza rossonera e tra questi non mancano giocatori che continuano a far discutere parecchio. Il calciatore che divide più di tutti la tifoseria rossonera è sicuramente Charles De Ketelaere. Il giovane belga è stato il colpo più atteso della scorsa sessione estiva di calciomercato ma, nonostante le tante opportunità che Stefano Pioli gli ha concesso, non è riuscito a conquistare un posto tra i titolari.

Il tecnico anche nella tournée che il Diavolo sta svolgendo negli Usa sta continuando a dar fiducia a De Ketelaere. Le sue prestazioni negli spezzoni di partita giocati contro la Juventus e il Real Madrid sono stati ancora una volta molto deludenti e il calciatore è sembrato totalmente assente in campo, pur avendo segnato un rigore contro i bianconeri. La fiducia dello staff tecnico e della dirigenza è terminata e il Milan aspetta solo una valida offerta.

Le prestazioni deludenti non sono l’unica motivazione che hanno portato a questa decisione, ma nella scelta rientra anche una componente tattica. Infatti con il probabile passaggio al 4-3-3 Pioli sarebbe ancora più in difficoltà nel trovargli una collocazione e De Ketelaere potrebbe trovare ancora meno spazio della passata stagione. Questo comporterebbe una inevitabile svalutazione del calciatore e il Milan non può permetterselo, vista l’importante cifra spesa per acquistarlo.

La trattativa con il Psv

De Ketelaere nonostante la serie di brutte prestazioni realizzate in Italia suscita ancora interesse in qualche squadra europea. Negli scorsi giorni anche qualche club di Premier League aveva chiesto informazioni, ma la squadra maggiormente interessata è olandese. Secondo quanto riportato dal giornalista Rik Elfrink su ed.nl il PSV continua ad avere contatti con gli agenti del calciatore. La società olandese sarebbe intenzionata a prelevare il giovane rossonero per rinforzare la trequarti dopo aver subito la grave perdita di Xavi Simons.

La trattativa tra il Psv e il Diavolo sembra però parecchio complessa. Il Milan infatti non ha alcuna intenzione di realizzare una minusvalenza e per questo motivo può accettare una cessione a titolo definitivo solo davanti a un’offerta di circa 30 milioni di euro. Gli olandesi però non possono soddisfare le richieste economiche rossonere. Per questo motivo sta prendendo sempre più piede la possibilità di un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Questo consentirebbe al Milan di abbassare le pretese economiche e a De Ketelaere di rilanciarsi in un campionato più adatto a lui.