Okafor: “Il Milan è il club dei miei sogni”, poi il retroscena su Leao

Il Milan ha ufficializzato l’acquisto del giovane attaccante Noah Okafor dal Salisburgo.

Il trasferimento è ormai ufficiale, con le parti che hanno completato gli ultimi dettagli dell’affare nell’arco di questa giornata, ed il giocatore ha voluto dire la sua riguardo questa nuova esperienza tramite un post su Instagram, pubblicato intorno alle 20:00 di questa sera.

Il Milan è sempre stato – e non lo dico solo per via del trasferimento – il club dei miei sogni. Quando ero piccolo ammiravo Kakà e Ronaldinho giocare con questa maglia e l’anno scorso ho avuto il grande piacere di giocare contro il Milan a San Siro, indossando la maglia del Salisburgo.