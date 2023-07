Ora c’è anche la Juve: Milan sempre più lontano

Il Milan si allontana da uno dei calciatori che aveva individuato, mentre nelle ultime ore la Juventus avrebbe mosso dei passi decisivi per tesserarlo: le ultime di calciomercato.

L’arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus in qualità di direttore sportivo ha dato un’accelerata importante in quanto alle idee da imbastire per il calciomercato. La società bianconera sfrutterà la tournée negli Stati Uniti anche per comprendere di più quali mosse seguire, a seconda di quanto risultino utili i suoi giocatori all’interno del progetto di mister Massimiliano Allegri. Uno dei reparti ai quali si baderà di più sarà il centrocampo. In piedi c’è la spinosa situazione legata a Paul Pogba. Il francese vuole restare a Torino e riscattarsi dopo una stagione affrontata con il rammarico di continui infortuni e pochi sprazzi di campo.

Tuttavia, il club bianconero potrebbe avere un piano diverso. Non è detto che abbia il tempo a disposizione per attendere che il giocatore, ormai 30enne, si riprenda del tutto nella condizione. Dinanzi a un’offerta economicamente vantaggiosa, la Juventus potrebbe optare per la cessione. In tal senso si starebbero facendo più insistenti le possibilità di un trasferimento in Arabia Saudita. In attesa di capire l’effettiva fattibilità dell’affare, Cristiano Giuntoli studia le alternative.

Pare che sia da scartare una trattativa con l’Atalanta per Teun Koopmeiners. La società orobica, infatti, non cederebbe il 25enne olandese per meno di 40 milioni di euro. Una cifra giustificata dalle qualità del centrocampista, ma alla quale ad oggi la Juventus non intende arrivare. Perciò avrebbe virato la sua sonda in casa Udinese: lì pare ci sia il giocatore che possa fare al caso dei bianconeri.

Milan, attento: la Juventus ti ruba il centrocampista: le ultime

Secondo le informazioni che riferisce ‘La Stampa’, la Juventus potrebbe investire la metà dei soldi richiesti per Koopmeiners e tesserare un calciatore altrettanto interessante, si tratta di Lazar Samardzic. Pare che per una somma vicina ai 20 milioni di euro sarebbe possibile convincere i friulani a negoziare. In realtà, il 21enne piace a diverse società già soltanto in Serie A. Inizialmente è stato accostato sia al Milan che all’Inter, ma l’offerta sarebbe giunta a fari spenti da parte della Lazio di Claudio Lotito.

Addirittura pare che sia convincente la proposta che giunge dalla Capitale, poiché l’Udinese avrebbe chiesto inizialmente 30 milioni di euro e la Lazio avrebbe risposto con una controproposta da 20 milioni di euro più una serie di bonus, facilmente raggiungibili. Il centrocampista è di vitale importanza per i biancocelesti, siccome un perno come Sergej Milinkovic-Savic ha insistito affinché il presidente Lotito accettasse di cederlo in Arabia Saudita. Per Lazar Samardzic porrebbe essere corsa a due quindi fra Juventus e Lazio, sebbene al Milan non abbia mai smesso di piacere.