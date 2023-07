Pioli carica il Milan: “Vogliamo partire forte”

Stefano Pioli ha svelato le sue sensazioni in vista della prossima stagione, alla luce di quanto osservato in questi primi giorni dall’inizio del raduno rossonero.

Insieme al presidente Paolo Scaroni e ad alcuni giocatori della prima squadra, l’allenatore del Diavolo ha infatti presenziato all’evento “Joyride the future together“, organizzato dalla società e da BMW (Premium Partner e Automotive Partner dal 2021) per celebrare il prolungamento del rapporto commerciale avviato nel 2021.

Milan, Pioli all’evento BMW: “Stiamo ricaricando le batterie per partire al meglio”

Una volta salito sul palco, Pioli ha dunque risposto ad alcune domande dei giornalisti, tra cui una delegazione della nostra redazione, presente questa sera alla “House of BMW” di Milano.

Sullo stato di forma dei giocatori presenti al raduno:

“Li ho trovati bene, com’è normale normale così dopo 30 giorni di vacanze. Motivati sicuramente. Non siamo ancora il gruppo al completo quindi aspettiamo settimana prossima per esserlo (rientro dei giocatori precedentemente impegnati in nazionale, ndr) per poi cercare di fare un’ottima preparazione. Ci aspetta una stagione importante”.

Sull’imminente tournée in USA:

“Giocheremo amichevoli molto di blasone: saranno utili per trovare la condizione migliore, quindi andranno affrontate nel miglior modo possibile”.

Sulla preparazione in vista della prossima stagione: