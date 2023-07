Pioli stregato da un Primavera: il Milan accelera per il rinnovo

Il Milan e Pioli pare abbiano deciso di puntare forte su un calciatore della Primavera. Per il giovane pronto il rinnovo di contratto.

Il Milan continua la preparazione negli Stati Uniti, dove i rossoneri sono impegnati in una tournée di lusso insieme a Real Madrid e Juventus. Test importanti – il primo finito con una sconfitta per 3-2 contro i Blancos – che serviranno a Pioli e i suoi collaboratori per capire meglio lo stato di forma della squadra. C’è inoltre da lavorare tanto, e bene, sull’amalgama di un gruppo per buona parte rinnovato rispetto alle ultime stagioni. Da Milano sono andati via Maldini e Massara, ma anche tanti calciatori importanti come Ibra, Brahim Diaz e Tonali. Colonne portanti che dovranno essere sostituite bene a livello tecnico, è vero, ma ancor di più da un punto di vista caratteriale e temperamentale.

I rossoneri hanno comunque risposto bene sul mercato, accaparrandosi le prestazioni di calciatori importanti. Dal Chelsea sono arrivati Pulisic e Loftus-Cheek; dall’AZ Reijnders, altro rinforzo importante in mediana; e poi anche Okafor e Chukwueze per l’attacco, senza dimenticare Sportiello arrivato dall’Atalanta per regalare a Pioli una valida alternativa a Maignan. Una campagna acquisti sostanziosa, importante, che però manca ancora di qualche tassello. Gli obiettivi principali sembrano due: acquistare un altro centrale di difesa e accaparrarsi un terzino destro che possa fungere da alternativa a Calabria.

Ma intanto Pioli è stato conquistato dal talentino della Primavera. Il Milan accelera per il rinnovo del giovane centrocampista.

Milan, rinnovo subito per Kevin Zeroli: il talentino che ha stregato Pioli

L’estate e le prime amichevoli servono a fornire qualche indicazione in più sulla condizione fisica della squadra ma, talvolta, anche a scoprire giovani talenti in rampa di lancio. È questo il caso di Kevin Zeroli, giovane centrocampista – all’occorrenza anche trequartista – della Primavera del Milan che ha letteralmente stregato Pioli durante questo pre-campionato. Il classe 2005, 18 anni compiuti solo qualche mese fa, è seguito da Rafaella Pimenta.

L’ormai nota procuratrice a giorni colloquierà con Moncada e Furlani per il rinnovo di Zeroli. I rossoneri vogliono fare le cose in fretta perché sul giovane centrocampista ci sono già gli occhi di alcuni top club europei. Su tutti, PSV Eindhoven e il solito Borussia Dortmund, sempre molto attento ai talenti in giro per l’Europa. Moncada, perciò, vuole evitare ogni tipo di complicazione e formalizzare quanto prima l’accordo per il rinnovo. Nei prossimi giorni sono attese novità in tal senso.