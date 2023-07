Prima offerta ufficiale per l’esubero: il Milan riflette

Presentata ufficialmente la prima offerta ufficiale per l’esubero rossonero, con il Milan in procinto di valutare la suddetta proposta.

Croce e delizia il calciomercato targato Milan, alle prese nelle ultime settimane con numerosi acquisti da pelle d’oca ma anche con diversi esuberi da piazzare altrove. Tanti sono infatti i rossoneri a non rientrare nei piani di Stefano Pioli, come Origi, Lazetic, Ballo-Toure e Caldara. Di tale lista fa però parte anche Ante Rebic, con il croato non convocato per la tournée negli States assieme ai compagni già citati e raggiunto nelle ultime ore dalla prima offerta ufficiale di trasferimento.

Calciomercato Milan, il Besiktas vuole Rebic

Sembrerebbe ormai giunta al capolinea l’avventura rossonera di Ante Rebic, dopo ben 4 stagioni e 29 gol totali in 123 presenze. Il croato classe ’93 paga infatti le prestazioni altalenanti messe a referto nelle ultime due stagioni, con mister Pioli deciso ad escludere l’attaccante dalla rosa dopo averne stabilito le ormai mancanti garanzie.

Si è dunque parlato a lungo nelle ultime settimane di cessione per Ante Rebic, raggiunto quest’oggi dalla prima offerta ufficiale di trasferimento. Trattasi di una proposta di prestito ad opera del Besiktas, riportata dal portale turco Sports Digitale. Nelle prossime ore si avranno dunque novità. Il Milan è infatti intenzionato a cedere Rebic a titolo definitivo, ma tale situazione potrebbe indurre il club rossonero ad accettare anche un’operazione di trasferimento momentaneo.