Pulisic-Milan, c’è la fumata bianca: le cifre del trasferimento!

Milan e Chelsea stanno limando gli ultimi dettagli ma ormai l’accordo per lo statunitense è stato trovato: Pioli ha il suo jolly d’attacco.

I rossoneri, come riportato da Gianluca Di Marzio, dovranno pagare una cifra di circa 20 milioni di euro di base fissa più bonus ancora da definire per assicurarsi le prestazioni di Christian Pulisic. Appena saranno definiti anche questi ultimi dettagli il Milan potrà organizzare le visite mediche e ufficializzare così il nuovo acquisto rossonero. L’attaccante americano, che ha anche passaporto croato, è pronto a firmare un contratto di quattro anni.

Come cambierà il Milan con Pulisic

L’arrivo di Christian Pulisic sarà molto importante per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli, visto che l’americano può essere utilizzato su tutto il fronte d’attacco. L’ex Chelsea infatti può giocare come esterno, sia di destra che di sinistra, e anche trequartista dietro la punta. Proprio per questo motivo probabilmente verrà usato principalmente come esterno destro e trequartista, per ricoprire il buco lasciato dalla partenza di Diaz, ma potrà anche servire per far riposare Rafael Leao.

Quello tra Chelsea e Milan sta diventando un caldo asse di mercato. Difatti Pulisic non è il primo giocatore a trasferirsi da Londra a Milano, sponda Milan. Infatti i rossoneri nei giorni precedenti avevano ufficializzato un altro acquisto proveniente dai Blues, Loftus-Cheek.