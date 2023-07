Pulisic-Milan, il corteggiamento continua: il Chelsea ha altre idee

Pulisic piace molto al Milan di Stefano Pioli, andrebbe a rinforzare il reparto offensivo: da trovare ancora l’intesa con il Chelsea.

Christian Pulisic, trequartista del Chelsea, è momentaneamente accostato ai rossoneri per quanto riguarda questa sessione di mercato ma il Milan è ancora alla ricerca dell’intesa economica con i londinesi.

Il giocatore piace ai rossoneri per il suo dinamismo e la sua duttilità, può essere infatti adattato anche come ala, caratteristica che lo renderebbe prezioso per l’attacco milanista.

Pulisic Milan: cosa manca per il trasferimento

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport l’americano sarebbe pronto a tutto pur di vestire la maglia rossonera ed avrebbe infatti rifiutato una proposta arrivatagli dal Lione.

Ciò che al momento blocca l’arrivo dello statunitense a Milano è la forbice di 10 milioni di euro che c’è tra offerta del Milan e pretese del Chelsea. Distanza che per ora non sembra insormontabile ma che al momento è un fattore determinante.