Pulisic-Milan, scelto il numero di maglia: eredità pesante

I tifosi rossoneri non vedono l’ora di poter accogliere Pulisic. L’americano è pronto per la nuova esperienza. Scelto il numero di maglia!

L’acquisto dell’esterno americano è stato visto di buon occhio da parte del tifo che però attende ulteriori rinforzi in avanti. L’ex Chelsea è pronto per la nuova avventura ed è già sbarcato a Milano. Da Milanello arrivano le prime indiscrezioni sul suo nuovo numero di maglia. Eredità pesante per lui.

Prova di carattere per Pulisic: numero di maglia scelto!

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Christian Pulisic andrà a raccogliere un’eredità molto pesante. Il calciatore avrebbe già scelto il numero di maglia. Alcune indiscrezioni riportavano come il giocatore fosse indeciso tra il numero 22 ed il numero 11, ma sembra che in queste ore abbia preso la scelta definitiva.

Gilardino, Rivaldo, Crespo, Costacurta, Ancelotti, Papin sono alcuni dei nomi che hanno indossato in passato la casacca rossonera con questo numero. Ultimo, ma non di certo per importanza, Zlatan Ibrahimovic ha lasciato libero l’11 per la stagione 2023/24. Eredità che verrà raccolta proprio dal neo acquisto Pulisic. Solo il tempo saprà dire se sarà all’altezza dei grandissimi nomi che in passato hanno indossato quel numero.