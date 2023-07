Pulisic svela un retroscena su Pioli: “Ne abbiamo parlato in questi giorni”

Il nuovo acquisto rossonero Pulisic ha parlato in sala stampa da Los Angeles del suo arrivo nel club rossonero. Ecco le sue parole

La squadra di Pioli, ieri 21 luglio, è partita in direzione Stati Uniti, dove parteciperà a tre amichevoli di lusso. Il 23 luglio affronterà il Real Madrid, il 27 luglio andrà in scena la sfida contro la Juventus e concluderà il 1° agosto contro il Barcellona.

In attesa della partita di domani, l’esterno rossonero ha parlato in sala stampa.

Le parole di Pulisic

Christian Pulisic, nuovo acquisto rossonero, ha sottolineato in conferenza come sia un onore per lui giocare con il Milan. Ha raccontato dei suoi primi giorni italiani dichiarando come il cibo sia “super” e che fa più caldo rispetto le temperature di Londra. Vuole, inoltre, imparare la lingua, conoscere persone e scoprire la cultura italiana.

Ha anche svelato di aver già parlato con il Mister che ha delle idee chiare:

“Il mister mi chiede di essere aggressivo, diretto, fare gol. Sono qui per questo, non vedo l’ora di cominciare”.

Inoltre continua dicendo che le conversazioni con club e manager sono state una grande ragione per venire al Milan, ma anche il fatto che ci siano Tomori, Giroud, Loftus-Cheek lo ha aiutato molto a prendere la giusta decisione.