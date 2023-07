Punta i piedi e blocca il mercato del Milan: non vuole andarsene

La sua situazione rischia di mandare in stallo il mercato del Milan: la società rossonera continua il suo lavoro per cercare di convincerlo a guardarsi altrove.

Mercato in entrata fortemente impegnativo per il Milan, che per la prossima stagione vuole tornare a lottare per il vertice in campionato e vuole confermarsi anche in campo internazionale. La rivoluzione in dirigenza, contestuale ad addii importanti come quelli di Zlatan Ibrahimovic (che ha annunciato l’addio al calcio, ndr) e di Sandro Tonali (ufficializzato dal Newcastle, ndr), ha aperto una nuova era in casa Milan, che in queste ore ha anche finalizzato l’accordo con il Chelsea per l’esterno Christian Pulisic.

Tanti colpi in entrata, quelli già confezionati e quelli previsti nelle prossime settimane, ma anche molti movimenti in uscita: l’obiettivo della società milanista, infatti, è quello di cedere tutti quei calciatori che, per svariati, non hanno pienamente convinto nella scorsa stagione. Con la loro cessione, il Milan può puntare su nuovi profili che, sulla carta, potrebbero rinforzare l’organico a disposizione di mister Stefano Pioli: per farlo serve però un budget che può essere arricchito proprio da queste cessione. Tra questi, c’è un calciatore che, al momento per il momento, frena su ogni possibile trasferimento, bloccando difatti le altre operazioni in entrata.

Stallo Milan: “Non vuole lasciare i rossoneri”

Stando alle ultime notizie, l’attaccante Divock Origi è orientato a voler restare al Milan, nonostante una stagione caratterizzata da pochi alti e molti bassi.

A fare il punto della situazione è il portale calciomercato.com, secondo cui l’ex Liverpool starebbe puntando i piedi per restare in maglia rossonera, magari per giocarsi le chances di riconferma. La società milanista spinge per la sua partenza, tant’è che ha cercato di inserirlo nell’affare con il West Ham per Gianluca Scamacca, obiettivo di mercato per rinforzare il parco attaccanti.

Uno scenario che blocca qualsiasi altro scenario ( almeno per quanto riguarda l’attacco) per il Milan, che è chiamato a gestire una situazione comunque delicata. A confermare la volontà di Origi di continuare in rossonero, secondo la medesima fonte, il calciatore avrebbe dato mandato ai suoi rappresentanti di non ascoltare qualunque offerta che contempli, di conseguenza, l’addio al Milan. Questa decisione potrebbe dunque cambiare i piani del team mercato della dirigenza rossonera che, per evitare anche un braccio di ferro, può vedersi costretta a cambiare strategia. Il tutto, in attesa di capire se ci possono essere margini nelle prossime settimane per cercare di fargli cambiare idea.