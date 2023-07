Può lasciare il Milan, piace all’Atalanta: colpo in prestito

Due squadre sull’attaccante del Milan, più che possibile la partenza per il giocatore che vuole più spazio.

Con l’arrivo di Noah Okafor dal Salisburgo il Milan ritrova il parco attaccanti completo. Titolare inamovibile Giroud, lo svizzero Okafor dovrà lavorare per conquistare spazio e minutaggio. Potrebbero esserci quindi movimenti relativamente agli altri attaccanti del club: sono tanti infatti gli esuberi ancora da piazzare.

Fra le squadre interessate alla situazione sembra esserci l’Atalanta, a caccia di attaccanti nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Hojlund. L’offerta del Manchester United potrebbe arrivare a 70 milioni, ma il club inglese potrebbe decidere di fermarsi e di non andare oltre visto il ventaglio di scelta amplio degli attaccanti in partenza che ci sono in circolazione. Hojlund interessa anche al Paris Saint-Germain, ma la società francese attualmente deve prima risolvere la questione Mbappé.

L’attaccante del Milan che piace all’Atalanta

Gli occhi atalantini potrebbero quindi spostarsi su Colombo. Il 21enne è appena rientrato dal prestito al Lecce. Con i giallorossi l’attaccante ha trascorso una stagione importante da titolare e da protagonista, per questo non vorrebbe retrocedere improvvisamente come terza scelta. Inevitabile, quindi, che il Milan valuti la sua partenza per accontentare il ragazzo e per continuare a farlo maturare in un’altra realtà che gli permetta di farlo giocare maggiormente. A tal proposito si sarebbero fatte avanti due squadre italiane che hanno monitorato da vicino il giocatore nella scorsa stagione: Salernitana e Atalanta.

La squadra granata è in cerca di un’altra punta che possa alternarsi con Dia, mentre la Dea si sarebbe informata con il Milan in vista di una possibile partenza per Rasmus Hojlund. L’attaccante danese è sotto la lente d’ingrandimento del Manchester United, che vorrebbe portare in Inghilterra il baby talento per puntare su di lui. Se dovesse arrivare l’offerta giusta per Hojlund allora l’Atalanta avrebbe certamente lo spazio e i soldi per poter puntare su Colombo. Il classe 2002 arriverebbe con molta probabilità in prestito fisso poiché l’intenzione del Milan non è quella di privarsene ma solamente di far crescere il ragazzo in un ambiente a lui affine. Qualora Atalanta e Milan si dovessero sedere al tavolo della trattativa dialogherebbero sull’eventuale formula giusta.

Intanto Colombo resta una priorità che sia l’Atalanta sia la Salernitana continuano a monitorare interessate. Al momento nessuna delle due società ha fatto offerte ufficiali né ha accelerato per l’attaccante. Con tutta probabilità, visti i tempi di mercato e lo stand-by per le trattative in uscita dei due club, questa trattativa potrebbe subire un’accelerata verso tempi più maturi nella finestra di mercato.