Quanto guadagnerà il Milan da MSC Crociere: l’accordo economico, i dettagli

I rossoneri hanno annunciato un nuovo sponsor di manica per la prossima stagione. Ottima la mossa della dirigenza americana che pensa anche alla crescita del brand attraverso le partnership

Non solo calciomercato, in casa Milan si guarda anche all’espansione del marchio. Dopo la fine del campionato, il mondo rossonero ha subìto uno scossone societario con l’addio di una garanzia come Paolo Maldini e del direttore sportivo Ricky Massara. Con l’onerosissima cessione di Sandro Tonali ai Magpies del Newcastle (70 milioni + 5 di bonus ndr) poi sono arrivate una serie di firme che, di fatto, hanno tranquillizzato i tifosi rossoneri ed in generale tutto l’ambiente Milan.

La dirigenza ha annunciato di aver trovato un accordo di sponsorizzazione con MSC Crociere che sarà Principal partner ed Official Sleave Partner della squadra. Il gigante nautico diventerà quindi, dalla prossima stagione, sponsor di manica della prima squadra maschile e femminile. Il club della Milano rossonera dice così addio a BitMex (che però continuerà a collaborare con il Milan) per poter iniziare la stagione con MSC, per altro già sponsor unico, a partire dal prossimo campionato, del Napoli campione d’Italia.

Gli introiti dei rossoneri con il nuovo sponsor

Secondo quanto si apprende da Calcio&Finanza, l’accordo con MSC porterò nelle casse dei rossoneri altri 5-6 milioni netti a stagione. La squadra di Milanello e il nuovo sponsor, si apprende, si impegneranno in una serie di azioni che andranno a coinvolgere tanti tifosi rossoneri in Italia e nel mondo, dove grazie al blasone di successi costruitosi negli anni, può contare su oltre 500 milioni di appassionati.

Tramite questo accordo, MSC Crociere intende rafforzare ulteriormente la propria presenza nel mondo dello sport e del calcio. L’idea della società è quella di iniziare un nuovo percorso insieme ad un Club dalla visione lungimirante con una storia ricca di meravigliosi successi.

Come scrive il Corriere dello Sport, con questo nuovo accordo la maglia del Milan aumenta ancora di più il suo valore, raggiungendo quasi i 70 milioni. Numeri importanti per un club in continua crescita dal punto di vista finanziario ed economico. Crescita che permetterà ai rossoneri quest’anno di chiudere il bilancio in utile, una vera e propria eccezione per il calcio italiano – insieme a poche altre realtà. Insomma, nonostante le critiche nel mese di giugno, RedBird sta migliorando il club sotto tutti i punti di vista, con l’obiettivo di migliorare ancora e ancora nei prossimi anni con la costruzione del nuovo stadio.