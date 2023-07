Regalo Inter al Milan, la cessione spinge l’obiettivo in rossonero

Potrebbe concretizzarsi a breve un ulteriore acquisto da parte del Milan, favorito da un fattore determinante che renderebbe accessibile il calciatore.

Saranno ore lunghe e delicate, le prossime, in casa Milan, dove il duo di mercato rossonero Furlani-Moncada è sulla buona strada per chiudere definitivamente un colpo da 90. Dopo Loftus-Cheek infatti, un nuovo profilo è in arrivo dal Chelsea all’ombra del Duomo. Trattasi ovviamente Christian Pulisic, freccia statunitense in uscita dal club londinese e per cui il Milan avrebbe messo a segno un vero e proprio sprint nelle ultime giornate. Stando alle ultime news, l’arrivo a Milanello dell’ala destra sarebbe ormai questione di pochi giorni.

Pulisic si sottoporrà a breve alle visite mediche di consuetudine, prima di firmare un contratto fino al 2027 portando immense gioie ai supporter del diavolo. Lo statunitense andrà dunque ad aggiungersi alla lista di acquisti rossoneri, al fianco di Sportiello e del suo compagno ritrovato Loftus-Cheek. Non sarà però Pulisic l’ultimo movimento in entrata per il club di Milano, con alcuni colpi in canna di grossa caratura. Essi sono i vari Reijnders, Morata e Chukwueze, cui piste rimangono calde ma in procinto di essere sorpassate in quanto a tempistiche da un acquisto proveniente dalla Serie A.

Calciomercato Milan, Bellanova spinge Singo in rossonero

In seguito al mancato riscatto di Sergino Dest ed alla sempre più probabile dipartita di Alessandro Florenzi, il ruolo di riserva sulla corsia bassa di destra è man mano divenuto una priorità per il Milan. Ai rossoneri serve infatti un’ottima figura pronta a far rifiatare quando necessario Calabria, proprio come fatto da Florenzi nell’annata 21/22, prima che i ridondanti problemi fisici spingessero il terzino romano ai margini del progetto. Fra i tanti nomi visionati da Furlani e Moncada, colui che maggiormente avrebbe convinto la società diavolo sarebbe Wilfred Singo. L’esterno del Torino sarebbe infatti in procinto di lasciare i granata, con le news odierne che spingono l’ivoriano in direzione Milano.

Stando a quanto riportato da Tuttosport infatti, l’arrivo di Bellanova alla corte di Urbano Cairo avrebbe portato Singo sempre più fuori dai piani di Juric, con l’esterno destro pronto a salutare il capoluogo piemontese. Già in scadenza di contratto nel 2024, Singo sarebbe ora più lontano che mai dal Torino, attirando l’attenzione di Inter e Milan. I nerazzurri potrebbero infatti trarre vantaggio proprio dal rapporto instauratosi dopo la cessione di Bellanova per mettere sotto contratto il classe 2000, ma tale scenario non preoccupa i rossoneri. Il Milan sarebbe infatti sulle tracce del calciatore da tempo e quindi in fase avanzata per l’operazione, che il Torino accetterebbe di chiudere a non meno di 12 milioni.