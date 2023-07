Reijnders-Milan ci siamo, il ds dell’AZ allo scoperto: rivelazione in diretta

Dopo aver accolto Christian Pulisic a Milanello il calciomercato del Milan non si ferma. Furlani e Moncada sono già al lavoro per garantire un nuovo rinforzo alla squadra di Stefano Pioli.

Il nome che già da tempo viene accostato ai colori rossoneri è quello di Tijjani Reijnders, centrocampista olandese classe 1998 dell’AZ Alkmaar.

Sembra che la trattativa per portare il giocatore a Milano sia ormai alla fase conclusiva e a confermarzo è lo stesso direttore sportivo della società olandese.

Max Huiberts ha parlato all’emittente Noordhollands Dagblad, a cui ha confermato che la trattativa è ormai in fase avanzata: “Reijnders ha il permesso da noi per parlare con il Milan. Se non l’ha già fatto. Non è ancora finita, ma Reijnders sta andando. Il Milan ha dimostrato che lo vuole davvero. L’ultima conversazione con il Milan è stata una bella conversazione, ora siamo vicini”.

Il Milan chiude la trattativa per Reijnders, a breve l’annuncio

Si tratterebbe di un altro tassello importanto per il centrocampo del Milan che, dopo l’addio di Sandro Tonali, deve riorganizzarsi considerando anche l’infortunio di Bennacer.

I rossoneri hanno alzato l’offerta e sono arrivati a 20 milioni per chiudere l’affare e regalare a Pioli un altro centrocapista. ora manca solo l’ufficialità che con ogni probabilità arriverà all’inizio della settimana prossima