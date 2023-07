Reijnders svela un retroscena: “Con Pioli ne abbiamo parlato”, poi carica il Milan

Primi minuti cin la nuova maglia per Reijnders: le sue parole

Prosegue senza sosta la campagna acquisti dei rossoneri, nettamente tra le squadre più attive in questa sessione estiva di calciomercato: includendo Samuel Chukwueze, non ancora ufficializzato dal club di Via Aldo Rossi sebbene abbia già firmato il suo nuovo contratto, sono saliti a sette i colpi messi a segno dal tandem Furlani–Moncada.

In tale ottica, lo sforzo messo in atto dai due dirigenti ha certamente superato ogni rosea aspettativa, ma mancano ancora alcuni interpreti nella rosa di Stefano Pioli in vista della prossima stagione.

Musah sarà il prossimo obiettivo nella speranza di chiudere il prima possibile per permettere al tecnico emiliano di preparare al meglio l’inizio di campionato.

Reijnders si presenta così in campo: le parole dopo la Juventus

Il giovane olandese è sicuramente uno dei firoe all’occhiello della campagna acquisti estiva del Milan. Grandissimi prestazioni l’anno scorso con l’Az hanno attirato su di lui l’attenzione del Milan che, in pochi giorni, ha chiuso tutto.

Ieri c’è stata la seconda uscita con la nuova maglia e, dopo una prestazione positiva nonostante la sconfitta ai rigori, è intervenuto così ai microfoni della stampa in mixed zone: