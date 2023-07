Rimpianto Milan: vicinissimo al ritorno in Serie A

Rimpianto di calciomercato per il Milan, l’ex calciatore rossonero è ad un passo dal ritorno in Serie A TIM.

Il calciomercato è iniziato con il botto in casa Milan, con una serie di movimenti nei primi giorni che hanno stupito i tifosi rossoneri. Sandro Tonali, che sembrava destinato a vestire per sempre la maglia della sua squadra del cuore, ha invece accettato la proposta del Newcastle United e si è trasferito in Premier League con un ingaggio monstre da oltre 7 milioni di euro a stagione più bonus. D’altro canto invece, il percorso inverso è stato fatto da Ruben Loftus-Cheek che dopo una vita al Chelsea ha lasciato la Premier League per vestire la maglia rossonera, tra l’altro proprio con il numero otto lasciato libero da Tonali.

Oltre agli acquisti e le cessioni di questa sessione di mercato però, si sta concretizzando anche un rimpianto di calciomercato per il Milan e per i tifosi rossoneri. L’ex giocatore rossonero è ad un passo dal ritorno in Serie A, dopo essere esploso in seguito alla cessione proprio del Milan.

Rimpianto Milan, l’ex rossonero è vicinissimo al ritorno in Serie A

Si tratta di Milos Kerkez, ex terzino sinistro della Primavera del Milan, che nonostante le ottime impressioni fornite agli addetti ai lavori, era stato ceduto all’AZ Alkmaar a gennaio del 2022. In Olanda il terzino classe 2003 ha messo in evidenza tutte le sue qualità ed ora si è guadagnato l’interesse di tante squadre in giro per l’Europa e soprattutto in Serie A TIM.

La Lazio infatti ha messo nel mirino Milos Kerkez per la fascia sinistra della sua retroguardia. La dirigenza della Lazio, dopo aver sfidato Kerkez nel corso dell’ultima Conference League, ha deciso di puntare su di lui per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Oltre alla possibilità del ritorno di Luca Pellegrini dalla Juventus, proprio Kerkez sarebbe tra i profili più graditi a Maurizio Sarri che ha già ingolosito il calciatore offrendogli la possibilità di giocare nella prossima edizione della Champions League.

Vedremo se alla fine Milos Kerkez tornerà effettivamente in Serie A, ma con il senno di poi, vista la sua esplosione, è di sicuro un ripianto per la dirigenza rossonera, che lo ha lasciato partire senza fare troppi complimenti nel corso del calciomercato invernale del 2022 dopo le richieste da parte del suo entourage di ricevere alcune garanzie su quello che sarebbe stato il futuro minutaggio del calciatore in prima squadra.