Salta la tournée, c’entra il Milan? I tifosi sognano il suo arrivo

Un nuovo colpo di scena si è abbattuto negli ultimi giorni sul Milan, che ora sogna di chiudere la trattativa per l’obiettivo. L’indizio non lascia infatti alcun dubbio.

Continuano le settimane da urlo vissute in casa Milan, dove il calciomercato rossonero sembrerebbe più che mai in procinto di regalare gioie. Se tramite i colpi Sportiello e Loftus-Cheek i tifosi avevano già avuto modo di sognare, le ultime indiscrezioni hanno alzato alle stelle il morale dei supporter del diavolo, travolti da questa incredibile onda di nomi accostate alla propria squadra del cuore. Continua infatti sulla buona strada la trattativa fra Furlani, Moncada e l’AZ Alkmaar per Reijnders, centrocampista olandese di gran talento che arriverebbe all’ombra del Duomo come ulteriore rimpiazzo per Tonali.

Lato centrocampo vi è inoltre ancora da chiarire la situazione Musah con il Valencia, mentre le news sull’attacco Milan regalano sempre più spettacolo. I rossoneri avrebbero infatti definitivamente individuato in Morata il profilo da affiancare a Giroud, con un altro colpo da 90 che potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio di Christian Pulisic. I contatti con lo statunitense sono ormai in fase avanzata, ma ciò non esclude l’arrivo di un altro esterno destro in quel di Milano, cui indizio in merito al futuro ha fatto sognare migliaia di milanisti.

Chukwueze-Milan, il nigeriano non andrà in ritiro

Neanche il possibile approdo in rossonero di Christian Pulisic è riuscito a frenare l’interesse da parte del Milan per Samuel Chukwueze. Il nigeriano, attualmente in forza al Villarreal, ha infatti completamente stregato la società del diavolo, l’unica abile a muoversi concretamente per provare ad ingaggiare l’ala destra. Attualmente in stand-by a causa dell’operazione Pulisc, leggermente più in fase di concretizzazione, la trattativa fra Milan e Villarreal in merito alle prestazioni dell’esterno africano potrebbe condurre Furlani e Moncada alla conclusione di un vero e proprio affare.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com infatti, Chukwueze avrebbe comunicato alla società spagnola la propria intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza fra 12 mesi, di fatto chiedendo l’immediata cessione. Una notizia, questa, che fa quindi passare il manico del coltello fra le mani dei rossoneri, che potrebbero approfittare di tale fattore per risparmiare notevolmente sul cartellino del nigeriano. Inoltre, nuovi indizi fanno sognare tutti i milanisti all’ascolto, già esaltati dalle news citate. A causa delle decisioni di cui sopra infatti, Chukwueze non partirà con il Villarreal per la consueta tournée d’inizio stagione, prevista in Svizzera dal 13 al 21. Questo potrebbe dunque stabilire un ulteriore punto di rottura fra club e calciatore, sempre più spinto fra le braccia del Milan.