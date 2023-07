Scambio in Serie A per l’esterno: colpo sorprendente per il Milan

Indiscrezione di calciomercato: il Milan prosegue la ricerca per un esterno sulla fascia di destra. Possibile scambio con un club di Serie A

La sessione di calciomercato del Milan e per i suoi tifosi soprattutto è partita con più sottotono del previsto. Ciò che ha catturato maggiormente l’attenzione mediatica sono stati gli addii improvvisi, prima in società con Maldini e poi sul campo con Tonali.

Due nomi altisonanti per i milanisti. L’ex difensore è stato la storia del club, la bandiera per eccellenza che ha portato la sua squadra sempre al successo, sia da calciatore sia con il ruolo di dirigente.

Questione leggermente differente per l’ex numero otto rossonero, ora in forza al Newcastle United. Il centrocampista azzurro era visto come futuro capitano indiscusso da tutti i tifosi. Idolo assoluto della Curva Sud per quell’atteggiamento che spesso ha ricordato il vecchio Gattuso.

Una separazione tanto improvvisa quanto inevitabile, visti gli ottanta milioni sborsati dal fondo PIF, una cifra irrinunciabile per il club di Gerry Cardinale, e per qualunque altra società italiana.

La cessione di Sandro Tonali però ha sbloccato il mercato in entrata del diavolo. La nuova dirigenza infatti ha già confermato l’acquisto di Loftus-Cheek dal Chelsea, e sta visionando altri profili in diverse zone di campo, da Morata a Chukwueze.

I rossoneri cercano rinforzo anche per la difesa, in particolare sulla fascia destra. Una zona di campo che non ha brillato nella passata stagione. Talvolta Calabria non ha mostrato garanzia di rendimento e spesso sono mancate le rotazioni, tra gli infortuni di Florenzi e il flop di Dest.

Per questo Moncada e Furlani stanno monitorando il profilo di Wilfried Singo

Calciomercato Milan: i rossoneri puntano Singo

Secondo quanto rivelato da Tuttosport il Milan si è proposta al Torino come pretendente per Singo. I rossoneri avrebbero offerto alla dirigenza granata il cartellino di Junior Messias. Il brasiliano, andrà in scadenza nel 2024 e il valore del suo cartellino si aggira attorno ai quattro milioni di euro.

Nello stesso anno scadrà anche il cartellino dell’ivoriano il quale però ha un valore di quindici milioni. L’inserimento dell’ex centrocampista del Crotone dunque servirebbe per far abbassare il prezzo. Sappiamo però di quanto sia difficile ottenere degli sconti dal presidente del Torino, Urbano Cairo.

Il difensore granata è cresciuto molto sotto la guida di Ivan Jurić. É reso noto della bravura del tecnico croato nel valorizzare i propri giocatori. Inoltre il ruolo del quinto è fondamentale nel modulo utilizzato dall’ex allenatore di Genoa e Verona.

In caso di arrivo a Milanello, Singo dovrà subito esser pronto ad una nuova sfida, adattarsi alla difesa a quattro utilizzata da Pioli. Modulo che richiede maggior copertura, soprattutto la fascia di destra è spesso più sacrificata per lasciare più libertà sulla sinistra, dove prevalgono le discese di Theo e Leao.