Scaroni sicuro sugli obiettivi degli club: a sorpresa!

Scaroni, presidente del Milan, ha parlato da Milanello degli obiettivi del Diavolo della prossima stagione.

È ufficialmente iniziata la stagione del Milan, con il gruppo squadra che ha iniziato a raccogliersi a Milanello per l’inizio delle attività. Il primo giorno di ritiro è sempre un momento speciale nell’estate calcistica, anche se l’arrivo a scaglioni dei giocatori ha un po’ rovinato l’atmosfera dei primi passi a Milanello.

Come di consueto, il Milan ha presentato la prossima stagione con le parole dei propri protagonisti. Infatti nel primo pomeriggio ha parlato ai canali ufficiali del Milan Stefano Pioli, toccando diversi temi interessanti riguardanti l’estete del Diavolo. Pioli ha salutato coloro che sono partiti, come Maldini, Tonali e Ibrahimovic ed ha dato diverse indicazioni sul prossimo mercato rossonero.

Dopodiché è stato il turno dei nuovi arrivati: Loftus-Cheek e Sportiello hanno raccontato la loro emozione nel poter essere a Milanello per iniziare quest’avventura. In chiusura sono arrivate anche le parole del presidente Scaroni, intervistato da Milan Tv. Scaroni ha detto:

“Quanta gente è venuta qui per salutare la squadra! C’è tantissimo entusiasmo, lo stesso che abbiamo visto per gli abbonamenti. Tutti si aspettano un grande Milan e me lo aspetto anche io. Sarà un anno da record”.