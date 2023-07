Sfuma Kamada per il Milan, ma il suo futuro è in Serie A: sgarbo dai rivali

Nonostante sembrasse ormai fatta per il suo approdo al Milan, alla fine Daichi Kamada potrebbe trasferirsi in un’altra big italiana.

Il trequartista giapponese è svincolato dallo scorso 30 giugno, data in cui è terminato il suo precedente contratto con l’Eintracht Francoforte, ma non ha ancora definito quale sarà la prossima tappa della sua carriera calcistica.

Ad inizio mercato, si sono intensificati i rumors che lo davano come potenziale primo rinforzo del Milan in questa sessione di mercato estiva, per ovviare alla partenza di Brahim Diaz. L’improvviso addio di Paolo Maldini e Ricky Massara ha però compromesso la fumata bianca dell’affare, messo in stand-by dalla nuova dirigenza, la quale preferirebbe riservare l’ultimo slot da extra-comunitario disponibile per Samuel Chukwueze del Villareal.

Calciomercato Milan, una big italiana tenta lo scippo: interesse per Kamada

Di tali tentennamenti del Diavolo, a sorpresa, potrebbe approfittarne una storica rivale, fortemente interessata all’acquisto di Kamada a parametro zero.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il calciatore nipponico sarebbe infatti finito in cima alla lista dei desideri della Juventus: a tal proposito, non vi è ancora stato alcun contatto con il suo entourage, ma la pista è pronta a scaldarsi nei prossimi giorni.

Ufficializzato l’arrivo del nuovo responsabile dell’area sportiva, Cristiano Giuntoli, i bianconeri sono infatti pronti ad entrare a gamba tesa sul mercato in entrata per rivoluzionare la rosa di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Pertanto, Kamada potrebbe approdare ugualmente in Serie A, ma vestendo la maglia bianconera anziché quella rossonera.