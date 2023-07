Sfuma l’obiettivo in attacco: firma a un passo con il club

Niente da fare per il Milan: l’obiettivo di mercato per l’attacco sta per firmare con il suo nuovo club, annuncio imminente.

Il calciomercato è iniziato da più di una settimana ormai e in casa Milan sono giorni molto frenetici. Il mercato si è aperto con il ritorno di Brahim Diaz al Real Madrid e la cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Il secondo addio ha provocato tanto malumore tra i tifosi, che la società ha provato a curare con gli acquisti di Luka Romero dalla Lazio e quello di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea.

Sempre dal club londinese è vicinissimo l’acquisto dello statunitense Christian Pulisic, pagato più di 20 milioni di euro dai rossoneri. Un acquisto importante che darà a mister Stefano Pioli la possibilità di contare su un profilo di esperienza sulla fascia destra di attacco.

Milan alla ricerca di un attaccante

Il Milan dovrà però cercare anche un attaccante in vista della prossima stagione. Con l’addio al calcio giocato di Zlatan Ibrahimovic e la stagione deludente di Divock Origi che ha convinto la società a cederlo, mister Pioli può contare solo su Olivier Giroud. La carta d’identità del francese però dice 37 anni a settembre: serve qualcuno al suo fianco per lottare su tre fronti.

Sono tantissimi i nomi accostati al Milan in queste ultime settimane: da Folarin Balogun dell’Arsenal a Marcus Thuram poi passato ai rivali dell’Inter fino ad arrivare all’ex Juve e Real Madrid, Alvaro Morata. L’ultimo centravanti, in ordine cronologico, a finire nella lista di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani è stato Mehdi Taremi, attaccante iraniano del Porto.

Il problema di Taremi è uno: il calciatore è extracomunitario e il Milan ha solo uno slot libero. In caso di acquisto del classe ’92 del Porto, verrebbe occupato il posto per Samuel Chukwueze, esterno nigeriano del Villarreal.

Niente Icardi, c’è la firma con il Galatasaray

Uno degli altri nomi che pure era stato accostato al Milan è quello di Mauro Icardi. Un trasferimento che avrebbe del clamoroso, visto il passato dell’attaccante argentino con la maglia dei cugini dell’Inter. Icardi ha trascorso l’ultima stagione in Turchia al Galatasaray dove ha ritrovato sé stesso dopo alcuni anni bui al Paris Saint-Germain.

L’argentino ha fatto ritorno al PSG una volta finito il prestito, ma il suo futuro potrebbe essere ancora a Istanbul: Galatasaray e Paris Saint-Germain hanno infatti trovato l’accordo sulla base di circa 10 milioni di euro. Ora c’è da trovare solo l’intesa tra club turco e giocatore. Icardi sembrava essere titubante, in attesa di offerte da squadre di maggiore prestigio, ma alla fine sembra essersi convinto a continuare la sua avventura in Turchia.