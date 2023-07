Sgarbo al Milan, l’ex rossonero torna in Serie A: ci pensa una rivale

Il Milan lavora sul mercato ma nel frattempo potrebbe essere beffata dalla storica rivale. Il grande ex può tornare in Serie A.

La stagione del Milan è ufficialmente partita lunedì con il primo incontro a Milanello. È iniziato così, dunque, il ritiro precampionato dei rossoneri. Agli ordini di Pioli una squadra parzialmente rinnovata, che non può più contare sulla leadership di Ibrahimovic e sulla qualità di Tonali e Brahim Diaz: tre protagonisti assoluti, ognuno a modo proprio, dello Scudetto 2022 e della bella cavalcata in Champions compiuta lo scorso anno.

A fronte di tutte queste perdite, però, Pioli avrà a disposizione tre nuovi calciatori. Loftus-Cheek, mezzala inglese prelevata dal Chelsea; Luka Romero, giovane attaccante ex Lazio; e Christian Pulisic, che è sbarcato a Milano per rinforzare la batteria di trequartisti a disposizione del tecnico emiliano. Il mercato del Milan, però, non può finire qui: indispensabile sarà acquistare almeno un centravanti di ruolo, capace di sostituire Giroud nell’undici titolare o affiancarlo quando necessario, e un altro centrocampista (Reijnders sembra sempre più vicino).

E nel frattempo i tifosi rossoneri potrebbero dover accettare a malincuore lo sgarbo da parte di una rivale: c’è la possibilità che l’ex Milan torni a giocare in Serie A.

Milan, che beffa: Kessié obiettivo numero uno della Juve se va via Pogba

Il calciomercato è appena iniziato ma ha già regalato colpi di scena importanti. Il più inatteso ha riguardato proprio il Milan: nessuno si aspettava una cessione di Sandro Tonali, che invece dopo pochi giorni di trattative è passato al Newcastle per una cifra vicina ai 70 milioni di euro. Il secondo centrocampista perso dai rossoneri in due anni: lo scorso anno a partire, direzione Barcellona, era stato Franck Kessié.

E proprio l’ivoriano, dopo un’annata segnata da prestazioni altalenanti e scarso utilizzo, potrebbe far ritorno nella nostra Serie A.

Stando alle ultime voci che circolano, Kessié sarebbe l’obiettivo principale della Juventus nel caso in cui Paul Pogba dovesse accettare la corte dell’Al-Ahly, ricco club saudita. In tal caso la strategia della Signora consisterebbe nel provare a convincere i blaugrana ad accettare un prestito. L’ingaggio di Kessié, che ammonta a circa 7 milioni di euro a stagione, è già molto oneroso per le casse bianconere. La Juve, quindi, non potrebbe permettersi di spendere molto per il cartellino.

A questo punto non ci resta che vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane: certo è che tutto dipenderà dalla decisione di Paul Pogba.