Situazione Morata, il Milan spera ancora: è successo oggi

Il Milan punta ancora all’acquisto del cartellino di Morata, un imprevisto con la Roma fa ben sperare i rossoneri

Durante questa sessione di mercato, secondo diverse fonti, il Milan si era interessato al profile di Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid. Il giocatore, però, era solo stato accostato al Milan, infatti, non c’era nulla di ufficiale. Tuttavia, l’interesse dei rossoneri per Morata è stato smorzato dalla Roma, la quale ha, anche essa, mostrato interesse per l’attaccante ma, la trattativa, non sta andando secondo i piani.

Il Milan sorride dopo l’imprevisto con la Roma

I dirigenti giallorossi, secondo SkySport, oggi, hanno incontrato gli agenti di Morata per verificare i costi dell’operazione per l’acquisto dello spagnolo. Tuttavia, per la dirigenza della Roma, i costi, tra cartellino e ingaggio sembrerebbero troppo alti. Dunque, per questi motivi, i giallorossi potrebbero indietreggiare da questa trattativa e il Milan potrebbe approfittarne e potrebbe avvicinarsi sempre di più all’acquisto definitivo di Alvaro Morata.