Sprint per Frenseda del Valladolid: cosa manca per concludere

Il terzino 2004 sempre più vicino ai rossoneri, che vogliono affondare il colpo per concludere definitivamente la trattativa.

Dopo l’ufficialità di Loftus-Cheek, la dirigenza meneghina lavora per portare a Milano il giovanissimo Ivan Frenseda. Il 18enne è reduce da una stagione non eccezionale, vista la retrocessione che ha condannato lui e il Valladolid, ma a livello personale può ritenersi soddisfatto per le sue 22 presenze in Liga. Adesso il Milan fa sul serio, manca solo una tassello per portare al termine la trattativa e far indossare al giovanissimo la maglia a strisce rosse e nere.

C’è l’ok del giocatore: manca solo l’accordo con il club

L’incontro tra Ramadani, agente di Frenseda, e Furlani è stato essenziale, secondo i colleghi di Tuttosport. Infatti, sembra sia stata raggiunta la massima tra il club ed il giocatore durante questo face-to-face. Con l’accordo economico raggiunto manca solo un pezzo per finire il puzzle: l’accordo con Valladolid.

Finora non sembra esserci stata nessuna trattativa tra i due club, ma al più presto bisognerà farlo. Le difficoltà economiche del club spagnolo aiutano i rossoneri, che potrebbero accaparrarsi il terzino con una cifra che si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro.