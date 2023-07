Super riconoscimento per Leao: tifosi del Milan in visibilio

Ottima notizia per l’attaccante del Milan, premiato con un riconoscimento speciale che ha mandato in visibilio tutti i tifosi rossoneri.

Rafael Leao continua a regalare gioie ai propri tifosi rossoneri, dalle news del suo rinnovo ufficiale con il Milan fino all’annuncio dell’iconico cambio maglia. A partire dall’annata 2023/24 infatti, il portoghese rappresenterà il nuovo numero 10 del diavolo, divenendo ancor di più un idolo per tutti i supporter del Milan. Supporter che hanno avuto modo di esultare poc’anzi dopo la splendida news inerente a Leao, premiato con l’ennesimo riconoscimento della sua giovanissima carriera.

433 Awards, Leao in lizza come miglior giocatore

Rappresenta ormai un’istituzione per il mondo del calcio la pagina Instagram 433, spopolata ormai su ogni tipo di piattaforma social e con oltre 65 milioni di seguaci all’attivo. Numeri impressionati, per una vera e propria azienda tornata ad annunciare i propri Awards annuali inerenti alla stagione 2022/23.

Grande sorpresa nonché super motivo di orgoglio per il Milan ed i suoi tifosi la presenza di Rafael Leao, in lizza per vincere il premio di miglior giocatore dell’annata ormai passata. Il portoghese arriva dunque a tale appuntamento grazie ai suoi splendidi numeri del 22/23, concluso con all’attivo 16 gol e 15 assist. Statistiche da fenomeno, queste, per un Leao che condivide le proprie speranze di trionfo con altri mostri sacri del mondo del calcio.

Alvarez, Bellingham, Bruno Fernandes, Casemiro, Enzo Fernandez, Gundogan, Kane, Mbappè, Odegaard, Osimhen, Rashford, Rodri, Ronaldo, Saka e Salah rappresentano infatti le altre 15 nominations a tali Awards.