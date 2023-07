Svolta clamorosa: si riapre la trattativa per il rinnovo | Milan e Inter spiazzate

Il Milan, così come l’Inter, ha messo gli occhi su una delle stelle della Serie A. La strada verso la fumata bianca, però, è in salita.

Il Milan e l’Inter, in questi giorni, hanno piazzato i primi colpi di mercato. I rossoneri, ad esempio, hanno preso Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea e a breve contano di chiudere per Tijjani Reijnders mentre i nerazzurri si sono aggiudicati le prestazioni di Marcus Thuram, battendo proprio la concorrenza dei cugini. Ma non finirà qua, perché i due club puntano a rafforzarsi ulteriormente: nel mirino c’è una delle stelle principali della Serie A ma l’operazione si preannuncia complicata.

Il nome è quello di Sergej Milinkovic-Savic, legato alla Lazio fino al 2024 e valutato dai biancocelesti almeno 40 milioni. Stefano Pioli, ad esempio, ha iniziato a pensare a lui dopo la partenza di Brahim Diaz chiedendo al management coordinato da Gerry Cardinale di fare tutto il possibile per acquistarlo. L’inglese e l’olandese rappresentano degli innesti di qualità (utili per sopperire al lungo infortunio di Ismael Bennacer e alla cessione di Sandro Tonali) ma l’ingaggio del serbo, secondo il tecnico, consentirebbe di rendere ancor più competitivo il centrocampo milanista.

In corsa pure Simone Inzaghi, alla ricerca di un adeguato sostituto di Marcelo Brozovic trasferitosi all’Al-Nassr. I contatti sono quindi scattati ma, almeno finora, non hanno consentito di addivenire ad un principio d’intesa. Resta in corsa la Juventus che, nonostante il rinnovo per un altro anno di Adrien Rabiot, continua a ritenere prioritario l’acquisto del classe 1995 autore di 11 gol e 8 assist in 47 apparizioni complessive. I bianconeri prima di piazzare l’affondo decisivo per Milinkovic-Savic, però, dovranno tagliare una lunga serie di esuberi.

Milan e Inter, il colpo si allontana

Nell’elenco dei calciatori ritenuti sacrificabili dai bianconeri rientrano Weston McKennie, Denis Zakaria ed Arthur. Il texano è reduce dalla complicata esperienza vissuta in prestito al Leeds conclusa con la retrocessione mentre lo svizzero non è stato confermato dal Chelsea. Il brasiliano, dal canto suo, ha rivestito il ruolo della comparsa al Liverpool giocando appena 13 minuti in Champions League. Tutti e tre torneranno a Torino, con la Vecchia Signora che si è già attivata per riuscire a trovargli una sistemazione alternativa. Al momento, quindi, la Juve non dispone della potenza di fuoco necessaria per soddisfare le richieste economiche della Lazio.

Milinkovic-Savic potrebbe restare alla Lazio (Ansa) – Spaziomilan.it

Ecco perché i capitolini, stando a quanto riportato in queste ore da ‘Sky’, sono tornati ad essere ottimisti in merito alla possibilità di chiudere in maniera positiva la trattativa relativa al rinnovo del serbo. Le interlocuzioni tra il presidente Claudio Lotito e l’agente Mateja Kezman riprenderanno presto. Il Milan, così come l’Inter e la Juventus, rischia di rimanere a bocca asciutta.