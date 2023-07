Taremi è la prima scelta del Milan, ma spunta un ostacolo!

Il Milan punta forte su Mehdi Taremi come nuovo rinforzo per l’attacco, ma le trattative risultano al momento in stallo.

Prosegue senza alcuna sosta la campagna acquisti dei rossoneri. Arrivati quasi ad un mese dall’inizio della nuova stagione, il nuovo tandem di mercato composto da Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani ha già messo a segno diversi colpi in entrata ad un ritmo piuttosto notevole.

Chiusi gli arrivi di Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero, Christian Pulisic e Tijjani Reijnders (nel suo caso manca solo l’annuncio ufficiale), adesso i tifosi sperano che i due dirigenti possano regalargli anche un bomber da affiancare all’esperto Olivier Giroud.

Taremi, il Porto non si smuove dalle proprie richieste: il Milan prepara il piano B

Tra i tanti profili valutati nelle ultime settimane, Mehdi Taremi sembrerebbe essere il preferito del Milan, che dovrà vedersela ora con il club detentore del suo cartellino, ovvero il Porto.

Come riportato da Tuttosport, le negoziazioni procedono però a rilento, a causa della fermezza dei portoghesi sulla propria richiesta di 25 milioni di euro per liberare l’attaccante.

Una valutazione ritenuta esagerata dai rossoneri: alla luce del fatto che l’attuale contratto di Taremi scadrà nel giugno del 2024, quest’ultimi speravano di chiudere il colpo a cifre nettamente inferiori. Se il Porto dovesse continuare su questa linea, impedendo il raggiungimento di un accordo, non è da escludere che il Diavolo possa essere costretto ad abbandonare definitivamente la pista.

In tal caso, il Milan potrebbe virare su Arnaut Danjuma del Villareal, ma anche trattenere in rosa Lorenzo Colombo, inserendo entrambi nelle rotazioni come centravanti. In questo piano B, l’ultimo slot disponibile per il tesseramento di giocatori extracomunitari, invece, potrebbe essere destinato a Samuel Chukwueze.