Thiago Silva rassicura i rossoneri: “Farà bene al Milan”

Il Milan è una delle società italiane più attive in questo inizio di calciomercato e Thiago Silva ha commentato le mosse rossonere.

Il forte centrale brasiliano è stato uno dei difensori migliori della storia recente del Milan ed è rimasto nei cuori dei tifosi rossoneri. Per godersi gli ultimi giorni di vacanza il calciatore, che da anni veste la maglia del Chelsea, si è recato a Silverstone per il GP di Formula Uno. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il brasiliano ha commentato l’acquisto da parte del Milan di Pulisic, suo compagno di squadra nel Chelsea.

Queste le sue parole:

È un bravo ragazzo e un giocatore fantastico. Lo scorso anno non ha avuto grande possibiltà di giocare con noi. Non so se andrà al Milan al cento per cento, ma se dovesse andare farebbe sicuramente bene.