Tomori carica il Milan: “Dobbiamo tornare a vincere”, poi il commento su Maldini

Fikayo Tomori, in un’intervista, ha evidenziato di avere molte aspettative per la prossima stagione e di essere entusiasta a riguardo

Tomori, in un’intervista a SkySport, ha affermato che la squadra è pronta a vincere, questo è il loro obiettivo e, lui, senate molta responsabilità addosso per far si che questo accada. Successivamente, riguardo a Pioli, afferma che alcune cose stanno cambia e che lui e tutti i suoi compagni di squadra stanno dando il massimo per poter seguire i cambiamenti che il loro allenatore sta apportando. Infine, l’intervista si è concentrata su altri argomenti come l’addio di Maldini e le sue opinioni su alcuni giocatori.

Le parole di Tomori su Maldini e Leao

Dopo esseresi concentrato sugli obiettivi del Milan, il difensore rossonero, ha speso qualche parola sull’addio di Maldini e il compagno di squadra Leao. Ecco le sue parole:

Quando pensi al Milan, pensi a Maldini. Quando sono arrivato qua vedevo lui tutti i giorni a Milanello. C’è rispetto perché sono un difensore e voglio giocare ad alti livelli il più possibile, mi dava consigli. Quando non c’è, non c’è un pezzo di Milan, e nessuno può sostituirlo…

Al termine dell’intervista, Tomori, con le sue parole elogia Rafael Leao affermando che è un giocatore completo e molto bravo ma che può migliorare ancora.