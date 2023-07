Tonali, che messaggio per i tifosi del Milan: “Momenti indimenticabili!”

L’ex Milan Sandro Tonali ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del Newcastle, sua nuova squadra.

Quella di Tonali al Newcastle è, con ogni probabilità, la cessione più importante di questa prima parte di calciomercato in Serie A. Un’offerta praticamente irrinunciabile per i rossoneri, in quanto finiranno circa 70 milioni di euro nelle casse del club, che daranno una spinta importante alle operazioni di mercato in entrata.

Di seguito le dichiarazioni di Sandro Tonali ai canali ufficiali del club inglese:

PRIME SENSAZIONI – “Ho conosciuto e incontrato gente che mi ha voluto a tutti i costi e che non vedeva l’ora di lavorare con me. Le prime sensazioni sono positive così come erano prima di arrivare là”.

SULL’ADDIO AL MILAN – “La scelta sicuramente più difficile della mia carriera ma era una scelta che andava fatta adesso. Il Milan mi ha accolto veramente come un figlio e sicuramente li ringrazierò per tutta la vita, non mi dimenticherò mai di questo. Voglio bene a tutti quelli che hanno lavorato con me al Milan. Guarderò sempre il Milan e sarò sempre un loro tifoso perché se lo meritano e sono persone d’oro. È stata una scelta che ho dovuto fare e l’ho fatta al momento giusto”.

SU MALDINI – “Paolo per me al Milan è stato un riferimento importantissimo. Specialmente il primo anno mi ha aiutato tantissimo, mi ha portato in braccio. C’è stato questo momento quest’anno con lui che si sono un po’ divise le strade però lui era e resterà per sempre un grandissimo aiuto per tutti i giocatori. Chi meglio di lui conosce il Milan? È una persona eccezionale e lo ringrazio per sempre. Lui sapeva benissimo che giocare e fare il dirigente erano due cose diverse e lo ha sempre detto anche a noi. Ci faceva stare sereni in qualsiasi modo e anche nel momento in cui è andato via quindi non era questo il motivo”.