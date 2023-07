Tonali è tornato dalla sua Giulia: relax prima della nuova avventura (FOTO)

Dopo le polemiche per il suo passaggio al Newcastle e per il deludente Europeo con l’Under 21, Tonali è in vacanza con la sua Giulia.

Dopo la conclusione del campionato, in casa Milan è scoppiata una vera e propria rivoluzione. Il presidente Gerry Cardinale, infatti, ha dato prima il benservito a Paolo Maldini e a Frederic Massara e poi ha ceduto a titolo definitivo Sandro Tonali al Newcastle.

Per il passaggio del centrocampista italiano ai ‘Magpies’, di fatto’, mancano solo gli annunci ufficiali. Il Newcastle, infatti, ha raggiunto un accordo sia con il Milan ( a cui andranno circa 75 milioni di euro) che con il calciatore (il quale percepirà 8 milioni a stagione più altri 2 di bonus). Questa decisione di Sandro Tonali di andare a giocare in Premier League ha davvero scosso i tifosi rossoneri.

Il calciatore, di fatto, era stato designato dagli stessi sostenitori milanisti come una delle nuove bandiere della loro squadra del cuore. Anche lo stesso Sandro Tonali ha ribadito più di una volta il suo grande amore per il Milan, ma l’offerta roboante del ricchissimo Newcastle ha davvero stravolto ogni possibile scenario. Proprio in attesa di questa sua nuova avventura in Inghilterra, il centrocampista è tornato dalla sua fidanzata Giulia Pastore, come mostra una storia pubblicata su Instagram proprio da quest’ultima.

Milan, Sandro Tonali è in vacanza a Forte dei Marmi con la sua compagna Giulia Pastore:

Sandro Tonali, dopo il deludente Europeo Under21 giocato con l’Italia di Paolo Nicolato (fuori già nella fase a gironi della competizione continentale), ha infatti raggiunto la propria compagna a Forte dei Marmi, dove la coppia sta trascorrendo qualche giorno di vacanza.

Queste settimane per Sandro Tonali, di fatto, non sono state affatto facili. Il centrocampista, infatti, è stato travolto sia dalle critiche sia per il suo passaggio al Newcastle per la delusione dell’Europeo Under21. Critiche che hanno colpito anche la stessa Giulia Pastore, la quale è stata costretta a chiudere per qualche giorno la sezione commenti del proprio account Instagram per i troppi insulti ricevuti.

Tuttavia, al netto di tutte queste polemiche, Sandro Tonali si farà trovare sicuramente pronto per iniziare questa nuova fase della sua carriera, dove sarà tra i perni principali dei ‘Magpies’. L’offerta del club inglese, di fatto, era troppo ricca sia dal punto di vista economico che sportivo. Il ricchissimo Newcastle, di proprietà di un fondo sovrano dell’Arabia Saudita, ha infatti l’obiettivo di diventare il nuovo Manchester City.