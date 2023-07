Tonali-Newcastle, clamoroso: “Può aiutare il Milan”

Sandro Tonali al Newcastle un’opportunità per il Milan, è l’annuncio fatto da un ex calciatore rossonero. In che modo? Ecco cosa ha detto

Il mercato estivo del Milan sarà complesso e impegnativo. La stagione dei rossoneri è stata tale da richiedere degli innesti. Il quarto posto in campionato, e la qualificazione in Champions League conquistata anche grazie alla penalizzazione della Juventus, non possono soddisfare le ambizioni di una squadra che veniva dalla vittoria dello scudetto nella stagione 2021/2022.

Un’annata altalenante, con l’unica gioia di aver conquistato la semifinale di Champions League, persa conto i cugini dell’Inter. È da qui che il Milan deve ripartire, dalla posizione europea frutto della programmazione di diversi anni.

Nonostante il cambio dirigenziale, dopo gli addii di Maldini e Massara, i rossoneri devono riprogrammare tutto con l’obiettivo massimo di tornare a lottare per lo scudetto in Italia e di riconfermarsi in Europa.

Per il momento i movimenti sono stati due: l’addio di Sandro Tonali e l’arrivo a Milano di Loftus Cheek.

Milan, Costacurta fiducioso sul futuro del Milan dopo l’addio di Sandro Tonali

L’addio di Sandro Tonali è stato un fulmine a ciel sereno sia per la dirigenza che per i tifosi rossoneri. L’offerta del Newcastle di circa 70 milioni di euro è stata considerata troppo alta per poterla rifiutare. Stesso discorso per l’accordo che il giocatore ha trovato con il club inglese. Troppo alto lo stipendio proposto per rifiutare. E così le strade di Milan e Tonali si separano. Quello che sembrava poter diventare una bandiera rossonera, è partito improvvisamente, lasciando tutti di stucco.

La sua partenza, però, non preoccupa Billy Costacurta, ex bandiera del Milan e, ormai, opinionista di Sky Sport.

“L’addio di Tonali può consentire al Milan di sviluppare una squadra più europea. Per il momento ci sono buone intenzioni. Buoni giocatori quelli accostati al Milan. Credo che il Milan possa guadagnare fisicità con nomi come Musah. Mi sembra che stiano lavorando bene da quel punto di vista”, ha dichiarato Costacurta ai microfoni di Sky Sport.

Anche gli addetti ai lavori, dunque, sono fiduciosi sul lavoro che la nuova dirigenza sta svolgendo. Lasciar partire Tonali è una mossa coraggiosa che, però, potrebbe rivelarsi ninna da un punto di vista strategico. Occhio alle prossime settimane, perchè il Milan aver a disposizione un bel budget per potersi rinforzare. Obiettivi anche Milinkovic Savic e Frattesi, contesi con la Juventus e con l’Inter in una vera e propria asta di mercato.