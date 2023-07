Tra prestito e permanenza al Milan, in bilico il futuro di Colombo: la volontà è chiara

L’attacco del Milan è uno dei reparti più discussi della rosa. L’obiettivo è quello di trovare altri due giocatori per far rifiatare Giroud.

Lorenzo Colombo è uno dei candidati per ricoprire uno di questi due slot e ha voglia di dimostrare al mister Stefano Pioli di poter essere utile alla causa del Milan. Un primo indizio della sua voglia di stupire il tecnico rossonero è arrivato proprio in queste ore. Come riportato da Tuttosport, il classe 2002 oggi rientrerà a Milanello e sarà il primo a farlo tra i calciatori rossoneri che hanno avuto impegni con le rispettive nazionali.

L’esperienza al Lecce e i possibili scenari futuri

L’attaccante italiano ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Lecce, tra alti e bassi. Dopo un buonissimo inizio di campionato con quattro reti segnate e una titolarità conquistata, Colombo ha subito un calo nella seconda parte della stagione perdendo anche la titolarità. Ha saputo farsi trovar pronto però nel momento decisivo, segnando alla penultima giornata di campionato il rigore che ha assicurato al Lecce la permanenza in Serie A. I pugliesi erano parecchio felici del calciatore e lo avevano riscattato per 2,5 milioni di euro. Il Milan però non ha voluto perderlo e ha esercitato il contro riscatto per 500 mila euro.

Adesso Colombo è pronto a guardare al futuro e forte dell’esperienza ottenuta al Lecce vuole impressionare Pioli nelle prossime settimane. L’attaccante italiano avrà a disposizione anche il tour che il Diavolo svolgerà negli Stati Uniti per conquistarsi un posto in rossonero nella prossima stagione. Se Pioli però dovesse avere ancora qualche perplessità la società lo farà partire in prestito. La Salernitana sta monitorando con attenzione la situazione.